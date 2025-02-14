Майкоп, Грозный и Йошкар-Ола признаны самыми «сентиментальными» городами РФ

Так, в Майкопе самым популярным произведением стал роман красноярской писательницы Анны Джейн «Твое сердце будет разбито».

Среди самых «сентиментальных» городов также оказались Грозный, Йошкар-Ола, Липецк, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Махачкала, Чебоксары, Благовещенск и Казань.

В 2024 году в «Читай-городе» больше всего выросли продажи именно сентиментальной прозы - на 39%. Доля покупок любовных романов в ассортименте художественной литературы выросла с 7% до 10% по сравнению с показателями 2023 года.

Ранее писатель Александр Цыпкин заявил НСН, что любовные отношения в классической литературе видятся актуальными и сегодня, вряд ли они когда-либо кардинально изменятся в будущем.

