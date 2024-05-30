«Подъемники» в Великом Новгороде: «НАШЕ Радио» приехало на кинофестиваль «Новое движение»
Ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» временно переехали в Великий Новгород. В ближайшие два дня Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков будут проводить прямые включения с главной площади города в рамках фестиваля молодого кино «Новое движение». В студию на площади Победы-Софийской придут генеральные продюсеры мероприятия Артём Михалков и Максим Королёв. Гости расскажут о становлении отечественного молодого кинематографа, новых направлениях и именах в индустрии.
На фестивале, который пройдет с 30 мая по 3 июня, будут представлены конкурсная и внеконкурсная программы. В конкурсную часть попали работы начинающих режиссеров, занявшие первые, вторые и третьи места. Цель внеконкурсной программы – показать самые значимые дебюты последних лет, которые способны оставить след в будущем российского кино. В рамках деловой и образовательной программы фестиваля «Новое движение», сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев и продюсер проекта Галина Стрижевская дадут мастер-классы в своих направлениях. Режиссер Ангелина Никонова расскажет о разнице между кино как искусством и кино как бизнесом.
Вместе с ведущими «НАШЕго Радио» в Великий Новгород приехал и солидный десант музыкантов. Например, со сцены прозвучат хиты проекта «Горшенев», и, конечно, группы «Кукрыниксы» в исполнении Алексея Горшенева и его музыкального коллектива. Найк Борзов споет любимые миллионами россиян песни «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она» и другие. Предводитель команды Вечно Молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви Сергей Бобунец представит программу, состоящую из хитов группы «Смысловые галлюцинации» и лучших сольных песен.
Фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховный Суд запретил дискриминацию отцов при выборе места проживания детей
- В Россельхознадзоре предупредили об опасности летних суши и тартаров
- Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос 2024»
- Депутата горсовета Новосибирска заподозрили в получении многомиллионной взятки
- СМИ: Этой весной россияне дольше всего отдыхали на Эльбрусе и в Таиланде
- Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 20% в 2024 году
- Продюсер Дворцов предсказал исчезновение группы «Сплин»
- Над Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА
- Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ не пустили в Грузию
- Путин заявил о росте числа многодетных семей в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru