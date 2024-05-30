«Подъемники» в Великом Новгороде: «НАШЕ Радио» приехало на кинофестиваль «Новое движение»

На фестивале, который пройдет с 30 мая по 3 июня, будут представлены конкурсная и внеконкурсная программы. В конкурсную часть попали работы начинающих режиссеров, занявшие первые, вторые и третьи места. Цель внеконкурсной программы – показать самые значимые дебюты последних лет, которые способны оставить след в будущем российского кино. В рамках деловой и образовательной программы фестиваля «Новое движение», сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев и продюсер проекта Галина Стрижевская дадут мастер-классы в своих направлениях. Режиссер Ангелина Никонова расскажет о разнице между кино как искусством и кино как бизнесом.

Вместе с ведущими «НАШЕго Радио» в Великий Новгород приехал и солидный десант музыкантов. Например, со сцены прозвучат хиты проекта «Горшенев», и, конечно, группы «Кукрыниксы» в исполнении Алексея Горшенева и его музыкального коллектива. Найк Борзов споет любимые миллионами россиян песни «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она» и другие. Предводитель команды Вечно Молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви Сергей Бобунец представит программу, состоящую из хитов группы «Смысловые галлюцинации» и лучших сольных песен.

Фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.

