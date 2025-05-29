В рамках Beat Film Festival представят документальный сериал о крупнейшей ОПГ России

В рамках конкурсной программы Beat Film Festival Okko представит сериал «Общак. Главная ОПГ России», сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

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Новый проект расскажет об одной из крупнейших преступных группировок мира, действовавшей на Дальнем Востоке. В сериале задействованы реальные участники истории: действующие на момент развития событий члены ОПГ «Общак», представители власти и свидетели.

Сценаристами выступили Игорь Залюбавин и Арина Макаренко, а режиссером - Владислав Кузнецов. Среди продюсеров проекта Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев.

Ранее режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества.

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ФОТО: РИА Новости
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