В рамках Beat Film Festival представят документальный сериал о крупнейшей ОПГ России
В рамках конкурсной программы Beat Film Festival Okko представит сериал «Общак. Главная ОПГ России», сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Новый проект расскажет об одной из крупнейших преступных группировок мира, действовавшей на Дальнем Востоке. В сериале задействованы реальные участники истории: действующие на момент развития событий члены ОПГ «Общак», представители власти и свидетели.
Сценаристами выступили Игорь Залюбавин и Арина Макаренко, а режиссером - Владислав Кузнецов. Среди продюсеров проекта Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев.
Ранее режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru