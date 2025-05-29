В рамках Beat Film Festival представят документальный сериал о крупнейшей ОПГ России

Новый проект расскажет об одной из крупнейших преступных группировок мира, действовавшей на Дальнем Востоке. В сериале задействованы реальные участники истории: действующие на момент развития событий члены ОПГ «Общак», представители власти и свидетели.

Сценаристами выступили Игорь Залюбавин и Арина Макаренко, а режиссером - Владислав Кузнецов. Среди продюсеров проекта Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев.

Ранее режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества.

