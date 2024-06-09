Манюня, Гром и Лис: В индустрии пожаловались на летний кинопровал

«ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ» ЧЕТВЕРГИ

Новый российский фильм «Манюня: Приключения в Москве» режиссера Дениса Гуляра за минувший четверг опять возглавил отечественный прокат. Четверг традиционно является показательным для кинотеатров, именно на этот день обычно ставят значимые премьеры.

Так, в минувший четверг 6 июня, по данным портала Кinobusiness, Манюня с друзьями собрала более 10 млн рублей. На данный момент ее общие кассовые сборы со старта показа в кинотеатрах составляют почти 99 млн рублей. Премьера фильма состоялась 30 мая. В прошлый уик-энд Манюня также возглавила прокат, став самым кассовым фильмом в России и СНГ за первые выходные.

В тройку лидеров в минувший четверг также попал фильм «Непослушники» Владимира Котта, премьера которого состоялась тогда же 6 июня. За день комедия собрала 9,8 млн рублей. Замкнул список «Майор Гром: Игра». Сейчас его общая касса составляет более 312 млн рублей.