Манюня, Гром и Лис: В индустрии пожаловались на летний кинопровал
В киноиндустрии считают, что лето для кинотеатров началось с кассовых провалов.
На этой неделе возглавляют российский прокат сразу три отечественных фильма про Манюню, священнослужителей и приключения Грома. Однако в индустрии считают, что летний прокат в кинотеатрах начался с провала.
«ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ» ЧЕТВЕРГИ
Новый российский фильм «Манюня: Приключения в Москве» режиссера Дениса Гуляра за минувший четверг опять возглавил отечественный прокат. Четверг традиционно является показательным для кинотеатров, именно на этот день обычно ставят значимые премьеры.
Так, в минувший четверг 6 июня, по данным портала Кinobusiness, Манюня с друзьями собрала более 10 млн рублей. На данный момент ее общие кассовые сборы со старта показа в кинотеатрах составляют почти 99 млн рублей. Премьера фильма состоялась 30 мая. В прошлый уик-энд Манюня также возглавила прокат, став самым кассовым фильмом в России и СНГ за первые выходные.
В тройку лидеров в минувший четверг также попал фильм «Непослушники» Владимира Котта, премьера которого состоялась тогда же 6 июня. За день комедия собрала 9,8 млн рублей. Замкнул список «Майор Гром: Игра». Сейчас его общая касса составляет более 312 млн рублей.
А вот пятерку лидеров за прошлые выходные закрывает документальный фильм «Огненный лис», собрав почти 13 млн рублей за уик-энд. Он стал самым кассовым российским фильмом о природе. Сейчас его общая касса достигла более 75 млн рублей.
Между тем сильно ожидаемый российскими зрителями фильм Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» занял в «показательный» четверг всего лишь шестое место. Его обогнала Алиса из «Сто лет тому вперед», собрав за день почти 4 млн рублей. Однако общие кассовые сборы джентльменов составляют уже около 400 млн рублей и позволяют им уверенно замыкать десятку самых кассовых фильмов российского проката по версии портала Кinobusiness. А это даже больше, чем у Грома. Майор пока на 12 месте рейтинга, а Алиса замыкает пятерку с кассой в почти 1,5 млрд рублей.
ВСЕ СДУЛОСЬ!
В то же время, несмотря на то, что российские фильмы продолжают возглавлять отечественный прокат, в индустрии считают, что лето для кинотеатров ознаменовалось провалом.
«К сожалению, российская киноиндустрия вошла в тот самый летний период жуткого провала. В эти выходные даже лидер проката заработал меньше 100 млн рублей. Это жутчайший провал для индустрии, отсутствие трафика в кинотеатрах при том, что "Манюня" стартовала вполне в рамках ожиданий. Этот фильм изначально шел на итоговые сборы в 200-300 млн рублей, тем более начались каникулы, и дети буду ходить на приключения своей любимой героини. А что касается всего остального репертуара — "Майора Грома" и очень скромно дорабатывающего Гая Ричи — все это сдулось, и мы вступаем в летний период, когда кинотеатрам будет крайне тяжело выживать», - рассказал в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
При этом он также считает, что супергеройский фильм «Майор Гром: Игра» не понравился молодежи и потерял все шансы собрать в прокате миллиард рублей.
«Уже со стартового дня "Майора Грома" было понятно, что никаких шансов собрать миллиард у него не будет, этот фильм стартовал в разы ниже ожиданий. Никакие ЕГЭ никому никогда не мешают. В предыдущие годы в это же время успешно выходили зарубежные и крупные российские картины. Школьники не сдают ЕГЭ в течение двух месяцев подряд безвылазно 24 на 7. Сдали экзамен, потом пошли посмотрели кино. Выкатывать его в конце мая было совершенно нормально, просто фильм не зашел в аудиторию. Он в целом оказался не интересен основному массиву молодежи», - добавил Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Хотя до этого председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН предполагал, что слабые сборы первого прокатного уикенда фильма «Майор Гром: Игра» могут исправить на каникулах школьники и студенты.
«Наши ожидания были на уровне 400-500 млн рублей. При этом такой маленький старт я не могу назвать провалом. Фильм вышел 25 мая, это окончание учебных годов и начало экзаменов во всех школах и институтах. А аудитория этого фильма – как раз 14-18 лет. С учетом того, что сейчас начинаются летние каникулы и целевая аудитория все-таки зайдет, думаю, свои 500-700 млн он соберет в любом случае. И школьники, и студенты могут добить этот фильм до миллиарда. Ясность наступит к середине июня. Если фильм соберет 1 млрд или 700 млн, можно будет сказать, что он зашел и все более-менее удалось, но до 2 млрд он вряд ли дотянет», - отметил он.
При этом старт проката фильма Ричи в индустрии тоже посчитали слабым. Он должен был выйти в России еще 25 апреля, но Министерство культуры не дало ему прокатное удостоверение на эту дату. Поэтому картина вышла только 13 мая, когда появился и ее цифровой релиз на «Кинопоиске». В связи с этим Роман Исаев в беседе с НСН предположил, что джентльмены не соберут свой миллиард в российском прокате.
«Если бы фильм, как было запланировано, вышел в прокат 25 апреля, на стартовом уик-энде он бы собрал как минимум 500 млн рублей, а по итогам ему бы вполне бы покорился миллиардный рубеж, а возможно даже 1,5 млрд. Слабые результаты проката, которые мы увидели на старте, вполне объяснимы. Естественно, при одновременном выходе цифрового релиза на "Кинопоиске" и в кинотеатрах большое количество зрителей не пошли в кино, имея возможность посмотреть картину дома по подписке или за рубль. Кинопрокат всегда имеет свой эксклюзив, окно продолжительностью четыре недели. За этот период активный сегмент зрителей, которые хотят смотреть кино на большом экране раньше всех, это делает. В данном случае этого не произошло, и те показатели, которые мы увидели по "Министерству" параллельно с цифровым релизом, вполне в рамках ожиданий рынка. Собрать в разы больше при цифровом релизе он бы не смог. Теперь он вряд ли соберет миллиард», - заметил он.
Ранее создатели картины «Огненный лис» Дмитрий и Анна Шпиленки рассказали в интервью НСН о сенсационном успехе фильма в российском прокате.
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