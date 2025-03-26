Генпродюсер Okko Гордеев извинился за высказывания сценариста сериала «Аутсорс»
Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев на премьере финального восьмого эпизода сериала «Аутсорс» отметил, что команда проекта и онлайн-кинотеатра не разделяет мнение сценариста Анны Козловой.
Ранее в одном из интервью девушка рассказала, что в 2022 году покинула Россию, уезжая не от спецоперации, а от народа, который потряс ее «своим рабством».
«Личное мнение Ани – это личное мнение Ани, с которым мы категорически не согласны. Ей с этим мнение жить, как учит сериал «Аутсорс», у любого поступка бывают последствия», - заявил Гордеев.
Он подчеркнул, что над сериалом работала команда из 200 человек, включая 20 сценаристов. По словам генерального продюсера Okko, высказывание одного из создателей сериала не должно бросать тень на художественное произведение. Гордеев также выразил сожаление, что слова Козловой направлены на аудиторию.
В 2024 году общественники призвали внести режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина в список иностранных агентов. Причиной стали его посты в соцсетях с осуждением спецоперации на Украине. Создатель картины удалил скандальные публикации и закрыл доступ к своим страницам. В свою очередь кинокомпания «Марс Медиа» отметила, что работа режиссера над фильмом «Мастер и Маргарита» завершилась осенью 2021 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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