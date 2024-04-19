СМИ: У Украины появился беспилотник, способный долететь до Сибири

Украина получила модель беспилотника с дальностью до трех тысяч километров. Об этом пишет The Economist.

По данным британского издания, украинская сторона вложила сотни миллионов долларов в БПЛА дальнего радиуса действия. Сейчас такие аппараты производят несколько компаний.

«Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров», — отмечается в материале.

The Economist утверждает, что такие беспилотники способны долететь до Сибири.

Между тем российские специалисты обнаружили в трофейных украинских FPV-дронах аккумуляторы, которые применяет NASA в своей марсианской программе, пишет RT.

