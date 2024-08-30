ВС РФ освободили Константиновку, Новожеланное и Синьковку

Российские войска освободили населённый пункт Синьковка и Стельмаховка в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска освободили населенные пункты Стельмаховка и Николаевка

Также в сообщении ведомства говорится, что подразделениями г«Южной» группировки был освобождён населённый пункт Константиновка в Донецкой народной республике.

Кроме того, группировкой войск «Центр» были освобождены населённые пункты Орловка, Камышевка, Новожеланное и Николаевка в Донецкой народной республики.

Ранее власти Саратовской области опровергли информацию о проникновении на территорию региона украинской ДРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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