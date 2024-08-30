ВС РФ освободили Константиновку, Новожеланное и Синьковку
Российские войска освободили населённый пункт Синьковка и Стельмаховка в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также в сообщении ведомства говорится, что подразделениями г«Южной» группировки был освобождён населённый пункт Константиновка в Донецкой народной республике.
Кроме того, группировкой войск «Центр» были освобождены населённые пункты Орловка, Камышевка, Новожеланное и Николаевка в Донецкой народной республики.
Ранее власти Саратовской области опровергли информацию о проникновении на территорию региона украинской ДРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru