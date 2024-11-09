Российские войска нанесли удар по военным аэродромам ВСУ

РФ готова выслушать предложения избранного президента США Трампа по урегулированию ситуации на Украине Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Пятигорске Вертолет Ми-8 разбился в Актюбинской области Порядка половины автомобилистов снизят скорость, если в моменте узнают о нарушении ПДД РФС отстранил арбитра Безбородова от судейства матчей РПЛ до конца сезона