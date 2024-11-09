Российские войска нанесли удар по военным аэродромам ВСУ

Российские военные за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Системы ПВО России уничтожили два беспилотника над Брянской областью

По данным российского оборонного ведомства, были уничтожены восемь складов боеприпасов и склад горючего противника.

Кроме того, российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 67 беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над территорией России было сбито пятьдесят украинских дронов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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