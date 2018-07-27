«Пытать и мучать будут всегда». Адвокат о полицейском насилии

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В эфире НСН правозащитник Павел Чиков рассказал о расследовании дел о пытках заключенных в России и как Следственный комитет может повлиять на ситуацию.

Ярославская, Брянская, Калининградская области, Алтайский край – география регионов, откуда поступают сообщения о пытках заключенных, расширяется с каждым днем. Публикация в СМИ видео, где сотрудники ярославской исправительной колонии избивают дубинками и поливают водой арестованного Евгения Макарова, вызвала резонанс как в обществе, так и среди правоохранительных органов. Через шесть лет после нашумевшего дела отдела полиции «Дальний», где полицейские насиловали заключенного бутылкой из-под шампанского и замучили его до смерти, тема снова оказалась на повестке дня.



Как долго расследования дел о пытках в колониях будут в центре внимания, есть ли шанс защитить потенциальных жертв и отстоять права пострадавших, какова роль Следственного комитета в этом вопросе - мнением правозащитников с НСН поделился адвокат Павел Чиков.

- Дело о пытках в ярославской колонии вызвало общественный резонанс из-за публикации в СМИ? Инцидент ведь произошел еще год назад, проведенные ранее проверки не выявили нарушений, а после видео в «Новой газете» в регион выехали представители ФСИН, СПЧ, возбуждено дело, проводятся аресты сотрудников колонии.

- Власти в России, да и в других странах, крайне чувствительны к общественному мнению и тому, что появляется в СМИ. Такой резонанс в Ярославской колонии произошел, потому что было опубликовано это самое видео. На общественное мнение сейчас влияют не только СМИ, но и социальные сети, мессенджеры. Видимо, у людей накопилось, и таким образом выплеснулось. Вопрос том, как долго удержать эту тему в повестке дня. Если долго, то системные изменения будут более вероятными.

- Только за последнюю неделю в СМИ появилось порядка пяти сообщений из разных регионов об издевательствах над заключенными. Это только часть того, что происходит на самом деле, о других случаях умалчивается?

- Уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов за насилие возбуждаются довольно часто. По судебной статистике, в год выносится около тысячи таких приговоров. Раньше Следственный комитет публиковал статистику обращений, заявлений о преступлениях полицейских. Их накапливалось порядка 80 тысяч в год. Понятно, что не каждый наберется мужества писать заявление на полицейского, который его обидел. И далеко не все, кто обращается, сообщают о реальных преступлениях. Поэтому, говорить о том, сколько реально происходит подобных преступлений с пытками и издевательствами, сложно – никто их не считает. Нет ни официальной статистики, ни социологических исследований на эту тему. Некоторые опросы говорят, что от насилия со стороны полицейских пострадал каждый пятый житель страны, но насколько это достоверно - сказать трудно. Как правило, уголовные дела возбуждаются, когда кто-то погиб, либо был нанесен тяжкий вред здоровью.

- В Алтайском крае сотрудники колонии получили тюремные сроки за пытки заключенного электрошокером. Такой способ выбить показания из арестованного часто применяется?

- Применение электрошокера очень распространено. Потому что очень трудно потом доказать, что он применялся. Следы остаются небольшие, при этом боль, которая причиняется, очень сильная. Она заставляет жертву соглашаться на все, подписывать любые показания, лишь бы полицейские прекратили эти пытки.

- В скандально известном ОП «Дальний» в Татарстане полицейские пошли на более изощренные меры – насиловали бутылкой из-под шампанского. В Брянской области заключенному перевязывали лицо тканью, и в результате он скончался от удушья. Сотрудники ярославской колонии были дубинками и лили на голову воду. Эти издевательства и жестокость реально остановить, как обезопасить тех, кто оказывается в руках правоохранителей?

- Предотвратить насилие полностью нереально. Издевательства практикуются в правоохранительных органах по всему миру, в любой стране, вне зависимости от того, насколько она цивилизованная. Вопрос заключается только в масштабах этого насилия. Но сократить эти масштабы можно. Это абсолютно по силам сотрудникам следствия, прокуратуре и судам.

Татарстан, кстати, является успешным примером того, что бороться реально, нужны только желание и воля. После известных событий в 2012 году правоохранительные органы реально прекратили массовое распространение насилия в полиции. Я сам живу в Казани, мы этим вопросом занимаемся много лет, нам есть, с чем сравнивать. То, что было до «Дальнего», и что стало после – это кардинально разные вещи.

- Расследованием дела о пытках в Ярославской колонии занимается центральный аппарат Следственного комитета. Насколько велика роль СРК в этом вопросе и других выявленных случаях издевательств над заключенными?

- Многое зависит от того, получит ли ведомство Александра Бастрыкина и он лично карт-бланш на эту борьбу. Сейчас Следственный комитет находится в опале, былое политическое влияние растерял, но хочет его вернуть и компенсировать. Для этого, очевидно, нужно получить соответствующее согласие от президента. Если будет дан “зеленый” свет на борьбу с пытками, у меня нет никаких сомнений, что ведомство Бастрыкина “косой” пройдет по всем делам по всей стране. Могут быть возбуждены тысячи уголовных дел в отношении сотрудников тюремного ведомства, полиции, что холодным душем прольется и обеспечит некоторую стабилизацию ситуации. Случится это или нет – это вопрос больше политический, а не юридический.

Отметим, Евгений Макаров, который пострадал от пыток в ярославской колонии, ранее попросил о досрочном освобождении и направил ходатайство в суд. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, Макаров должен выйти на свободу 22 октября. Федеральная служба исполнения наказаний ранее заявила о создании в каждом регионе комиссии для проверки случаев издевательств над заключенными.