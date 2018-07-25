Показательные аресты. Правозащитник о расследовании пыток в Ярославле

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В эфире НСН юрист фонда «В защиту прав заключенных» Валентин Богдан рассказал об особенностях дела об издевательствах над заключенным в ярославской исправительной колонии.

В Ярославле арестованы пятеро из шести задержанных сотрудников исправительной колонии №1, которых подозревают в пытках заключенного Евгения Макарова. Заволжский районный суд города удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца Алексея Бровкина, Игоря Богданова, Сергея Драчева, Максима Яблокова и Сергея Ефремова. Заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания до 28 июля, сообщает «Интерфакс».



Юрист фонда «В защиту прав заключенных» Валентин Богдан отметил, что скорость расследования дела напрямую связана с общественным резонансом, который возник после публикации «Новой газетой» видео с пытками заключенного.

«Безусловно, это вызвано общественным резонансом. Таких случаев достаточно много происходит, и только единицам дается такая широкая огласка, которая берется во внимание с таким серьезным поворотом. Мы можем вспомнить аналогичное дело “кущевки” (массовое убийство в станице Кущёвской – прим.НСН), которое прогремело на всю страну. Ярославская область никак не давала знать, что там творится такой беспредел. Это подтверждает постулат о том, что больше опасаться стоит мест, откуда никакой информации не поступает. Здесь многое зависит от того, каким образом это попало в СМИ. Я лично знаю Ирину (адвокат Ирина Бирюкова, передавшая “Новой газете” видеозапись с пытками в ярославской колонии – прим. НСН), что она из себя представляет, как работает», - отметил правозащитник.

Отметим, что адвокат Ирина Бирюкова покинула Россию из-за угроз в свой адрес, сообщает РБК. Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором более десяти человек в форме по очереди бьют резиновыми дубинками заключенного и поливают голову водой из ведра, так что тот теряет сознание. По информации издания, инцидент произошел 29 июня 2017 года, а заключенным является Евгений Макаров. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, расследованием занимается центральный аппарат СКР.

После инцидента Федеральная служба исполнения наказаний заявила о создании в каждом регионе комиссии для проверки подобных случаев издевательств над заключенными.