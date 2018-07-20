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В Сеть попало видео зверского избиения заключенного ИК-1 в Ярославкой области

20 Июля 2018 в 12:08
В Сеть попало видео зверского избиения заключенного ИК-1 в Ярославкой области

В Сети опубликовано видео пыток заключенного сотрудниками исправительной колонии № 1 в Ярославской области. Видео было предоставлено юристами фонда «Общественный вердикт» журналистам «Новой газеты». Оно было снято портативным видеорегистратором сотрудником ФСИН.

На кадрах более десяти человек в форме по очереди бьют резиновыми дубинками ступни мужчины, который лежит на столе, поливают голову водой из ведра голову, так что тот теряет сознание. Жертва стонет и просит о пощаде, передает Ura.ru. Пытки на видео длятся более 10 минут, кадры обрываются, когда истязания еще не заканчиваются. 


По данным «Новой газеты», инцидент произошел 29 июня 2017 года, а заключенным является Евгений Макаров. Предположительно таким образом в ИК его наказывают за неуважительное отношение к одному из сотрудников исправительного учреждения.

Сообщается, что по факту была проведена проверка, уголовное дело не было возбуждено.

 

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