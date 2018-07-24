Заключённый скончался в колонии после пыток

Уголовное дело возбуждено против заместителя дежурного помощника начальника исправительной колонии №6, расположенной в Брянской области. Его считают виновным в пытках заключённого, который скончался 22 июля. Об этом сообщает сайт регионального следственного управления СКР.

Следствие уверено, что сотрудник ИК-6 УФСИН России по Брянской области перевязал тканью лицо заключённого. В результате отбывающий наказание скончался от асфиксии, что подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас сотрудника ИК-6 задержали. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.