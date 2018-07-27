В Профсоюзе полиции рассказали, как искоренить пытки задержанных

Глава Московского профсоюза полиции в эфире НСН рассказал, что в Москве подобных нарушений практически нет.

Двух полицейских в Алтайском крае признали виновными в превышении должностных полномочий. Суд приговорил 36-летнего заместителя начальника отделения полиции по Третьяковскому району МО МВД России к семи годам лишения свободы. Его подчинённый, 33-летний оперуполномоченный получил шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такое решение принято из-за того, что сотрудники МВД применяли насилие и электрошокеры по отношению к задержанным, сообщает сайт управления СК по Алтайскому краю.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН рассказал, что подобных нарушений удастся избежать, если они будут регулярно освещаться в СМИ.

«Насколько я знаю, такие вещи иногда проскакивают среди сотрудников. Но их стало намного меньше после широкого освещения, в том числе истории в Татарстане, когда бутылку использовали не по назначению. Если регулярно освещать такие преступления, то система будет чище, потому что люди и сотрудники будут знать об этом и понимать, к чему это приведёт», - уверен собеседник НСН.

По словам Михаила Пашкина, в Москве превышение полномочий встречается реже.

«В Москве года 3-4 назад, показали фильм про “красные зоны”, как бывшие сотрудники сидят в “красных зонах”. Он произвёл хороший эффект на сотрудников. В Москве в последнее время я давно не слышал, чтобы были вот такие факты издевательств над задержанными», - заключил в эфире НСН Пашкин.

Стоит отметить, что осуждённых в Алтайском крае полицейских лишили специальных званий. Также они не смогут работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Стоит отметить, что во время предварительного следствия сотрудники полиции своей вины не признали.

Напомним, что в 2012 году разгорелся крупный скандал, связанный с пытками, применяемыми полицейскими к задержанным. Тогда житель Татарстана скончался после того, как сотрудники полиции изнасиловали его бутылкой из-под шампанского.