Избитый в колонии в Ярославе Евгений Макаров просит досрочного освобождения

Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров попросил о досрочном освобождении. Он уже направил ходатайство в суд, прося зачесть время его пребывания в следственном изоляторе в 2012 году в срок отбывания наказания, пишут РИА Новости. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, Макаров должен выйти на свободу 22 октября.

В России был принят закон, по которому один день в СИЗО приравнивается к одному дню в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, или к полутора дням, если заключённый отбывает срок в исправительной колонии общего режима или воспитательной колонии.

Телеканал «360» напоминает, о судьбе Евгения Макарова, которого жестоко избивали в Ярославской колонии, стало известно после того, как в СМИ попало видео с пытками. Затем Макарова перевели в другую тюрьму, но избиения продолжились и там.

Возбуждено уголовное дело. Шесть сотрудников ФСИН арестованы, один задержан. К делу подключился комитет ООН против пыток.