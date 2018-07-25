То ли ещё узнаем. Сотрудник ФСИН готов поведать следствию о пытках

На международный уровень вышел скандал с пытками заключенного в ярославской колонии.

Объяснений от России в этой связи запросил Комитет ООН против пыток, как раз в преддверие рассмотрения в Женеве российского доклада о борьбе с пытками и недопустимым обращением с людьми. Глава ооновского комитета Йенс Модвиг обратился с вопросами о том, кто ведет расследование дела об избиении заключенного, когда ждать его результатов, а, кроме того, какие гарантии безопасности предоставлены адвокату фонда «Общественный вердикт», которая опубликовала видеозапись пыток и была вынуждена покинуть Россию из-за угроз со стороны участников избиения. Российская делегация, которую возглавляет замминистра юстиции Михаил Гальперин, должна ответить на эти вопросы уже в четверг, - отмечает «Лента.ру».

Тем временем, в Ярославле решением суда пятеро сотрудников колонии из числа участников прошлогоднего избиения заключены под арест. Еще одному срок задержания продлен на 72 часа – это, по данным ТАСС, замначальника колонии по воспитательной части. Один из них признал свою вину, заявил о готовности заключить соглашение со следствием и помочь не только в раскрытии этого преступления, но и тех, о которых следствию еще неизвестно. А это значит, что могут вскрыться такие масштабы злодеяний со стороны сотрудников ФСИН, что видная сейчас верхушка айсберга покажется спичечной головкой. Кстати, по словам главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, этого самого заключенного избивали не только в ИК-1, но и в ярославской колонии № 8, куда его перевели в конце прошлого года.

Более чем странную линию поведения избрал адвокат одного из арестованных сотрудников ФСИН. Он возложил вину за скандал на мировую закулису. Выступая на суде в Ярославле, адвокат Василий Ковалев напомнил, что уголовное дело было возбуждено на основании видео «Новой газеты», которая получила его от фонда «Общественный вердикт». Защитника насторожил список партнеров на сайте фонда. По его словам, там значатся, крупнейший американский благотворительный фонд Макартуров, региональная организация «Открытая Россия» и даже королевство Нидерландов в лице МИД. Должно ли это означать, что, к примеру, королевство Нидерландов рекомендовало учинить подобный беспредел?

Ну, прямо как дети малые. Разбили банку с вареньем и твердят: «Это не я!» Речь только не о банке с вареньем…

Всеволод Нерознак