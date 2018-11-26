Войну с Россией назвали последним шансом для Порошенко

Украинская армия приведена в полную боевую готовность, сообщили в Минобороны страны после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение президента Незалежной Петра Порошенко о введении режима военного положения из-за инцидента в Азовском море. Если Верховная рада одобрит решение СНБО на заседании в закрытом режиме, назначенном на 17:00 по московскому времени в понедельник, 26 ноября, то оно будет действовать в течение 60 суток.
Ранее в ФСБ подтвердили задержание трех украинских судов в Керченском проливе. 25 ноября военные суда «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, при этом никаких заявок на их прохождение получено не было. Когда корабли и катера ФСБ России потребовали остановиться, украинские суда не отреагировали. В результате пограничникам из РФ пришлось применять оружие, в результате которого лёгкие ранения получили три члена экипажа украинских кораблей.
В России происшествие уже охарактеризовали, как провокацию со стороны Украины, преследующую политические цели Порошенко. В Совфеде заявили НСН, что украинский лидер пытается сорвать выборы главы государства, запланированные на 31 марта 2019 года.
Схожей точкой зрения с НСН поделился бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин. По его словам, Порошенко не сможет пройти даже во второй тур мартовских выборов, так как в текущем рейтинге возможных кандидатов на пост президента Украины его опережают Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко. Учитывая то, что во время президентской кампании, которая должна начаться 22 декабря, ввести военное положение, будет практически невозможно, действующий президент решил действовать сейчас, заявил политолог.
Еще одной целью, которую преследует глава Украины, политолог посчитал финансирование от западных партнеров.
«Срочно нужны деньги от Международного валютного фонда, от Евросоюза и США. А как они их дадут? Они их могут дать только в одном случае — если начнутся прямые боевые действия между Россией и Украиной. Чтобы их начать, надо ввести военное положение», — отметил украинский политолог.
Кроме того, введение военного положения на Украине позволит снова поднять в Совете безопасности ООН вопрос о лишении России статуса постоянного члена и права вето, добавил экс-советник Кучмы. Это, в свою очередь, приведет к санкциям и впоследствии к дальнейшей изоляции России, уверен политолог.
«Однозначно, наложат новые санкции на Россию, чтобы полностью отключить ее от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи – прим. НСН), параллельно пойдет падение цен на нефть, например, до 45 долларов, — Россия станет полностью убыточной. После этого срыв “Северного потока-2”, блокировка “Турецкого потока”, Турция его недостроит, Турция не купит С-400. Ну и как говорится, всем всего хорошего! Тогда уже открытая война, полная мобилизация Украины. Украина может где-то 3-4 миллиона людей поставить под ружье, плюс обратиться ко всем другим, чтобы пришли на помощь. Россия в этой не сможет победить, это однозначно. Ядерное оружие вы не примените. Это смешно, потому что оно же вас и достанет, как было в Чернобыле тогда, всех накрыло. Решите ракетами — так и по вас бахнут ракетами, плюс зайдут НАТО в Черное море, всех придавят. Так что все красиво», — рассказал украинский политолог.
«Этого урода надо выгонять, чтобы войны не было, потому что миллиона два погибнет, потом кому отвечать?», — резюмировал собеседник НСН.
Отметим, что в связи с инцидентом в Керченском проливе в понедельник, 26 ноября в 19:00 по московскому времени состоится срочное заседание Совета безопасности ООН. Как сообщил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, российская сторона запросила срочный созыв открытого заседания Совбеза по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности». С запросом о проведении срочного заседания также выступила украинская сторона.
Добавим, что говоря о введении военного положения на Украине, Петр Порошенко подчеркнул, что военное положение не скажется на Донбассе и не ограничит права и свободы граждан. В то же время в ночь на 26 ноября СМИ сообщили о массированном обстреле ВСУ жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики. Позже замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН опроверг наступление вооруженных сил Украины. В свою очередь, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах и совеник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с НСН посчитал обострение конфликта на линии соприкосновения с самопровозглашенными республиками еще одним показателем желания стать Порошенко военным диктатором.