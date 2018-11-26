Войну с Россией назвали последним шансом для Порошенко

Бывший советник президента Леонида Кучмы по пунктам рассказал НСН, как Петр Порошенко добьется открытой войны с Россией, которую она проиграет.

Украинская армия приведена в полную боевую готовность, сообщили в Минобороны страны после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение президента Незалежной Петра Порошенко о введении режима военного положения из-за инцидента в Азовском море. Если Верховная рада одобрит решение СНБО на заседании в закрытом режиме, назначенном на 17:00 по московскому времени в понедельник, 26 ноября, то оно будет действовать в течение 60 суток.

Ранее в ФСБ подтвердили задержание трех украинских судов в Керченском проливе. 25 ноября военные суда «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, при этом никаких заявок на их прохождение получено не было. Когда корабли и катера ФСБ России потребовали остановиться, украинские суда не отреагировали. В результате пограничникам из РФ пришлось применять оружие, в результате которого лёгкие ранения получили три члена экипажа украинских кораблей.

В России происшествие уже охарактеризовали, как провокацию со стороны Украины, преследующую политические цели Порошенко. В Совфеде заявили НСН, что украинский лидер пытается сорвать выборы главы государства, запланированные на 31 марта 2019 года.

Схожей точкой зрения с НСН поделился бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин. По его словам, Порошенко не сможет пройти даже во второй тур мартовских выборов, так как в текущем рейтинге возможных кандидатов на пост президента Украины его опережают Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко. Учитывая то, что во время президентской кампании, которая должна начаться 22 декабря, ввести военное положение, будет практически невозможно, действующий президент решил действовать сейчас, заявил политолог.

«Он хочет остаться на посту президента. У него есть один вариант — развязать войну с Россией. Парадокс: завербованный агент КГБ, на которого есть все дела в Москве, как с цепи сорвался. Понятно, что перевербованный США, двойной агент. Есть такие крысы, которых сажают в бочку 30 штук, а через месяц остается одна. Ее потом выпускают на всех других, она становится крысоедом, пожирает себе подобных. В принципе, мы это видим на примере Порошенко. Для того, чтобы сохранить свои деньги, власть, свои банды, он готов на все. Какая разница, погибнет 100 тысяч украинцев, 100 тысяч граждан Российской Федерации, города будут разрушены с одной стороны, с другой, православных побьем, славян, русичей, очень классно! Это как раз то, что Порошенко хочет сделать», — рассказал Соскин.Еще одной целью, которую преследует глава Украины, политолог посчитал финансирование от западных партнеров.«Срочно нужны деньги от Международного валютного фонда, от Евросоюза и США. А как они их дадут? Они их могут дать только в одном случае — если начнутся прямые боевые действия между Россией и Украиной. Чтобы их начать, надо ввести военное положение», — отметил украинский политолог.Кроме того, введение военного положения на Украине позволит снова поднять в Совете безопасности ООН вопрос о лишении России статуса постоянного члена и права вето, добавил экс-советник Кучмы. Это, в свою очередь, приведет к санкциям и впоследствии к дальнейшей изоляции России, уверен политолог.«Однозначно, наложат новые санкции на Россию, чтобы полностью отключить ее от SWIFT, параллельно пойдет падение цен на нефть, например, до 45 долларов, — Россия станет полностью убыточной. После этого срыв “Северного потока-2”, блокировка “Турецкого потока”, Турция его недостроит, Турция не купит С-400. Ну и как говорится, всем всего хорошего! Тогда уже открытая война, полная мобилизация Украины. Украина может где-то 3-4 миллиона людей поставить под ружье, плюс обратиться ко всем другим, чтобы пришли на помощь. Россия в этой не сможет победить, это однозначно. Ядерное оружие вы не примените. Это смешно, потому что оно же вас и достанет, как было в Чернобыле тогда, всех накрыло. Решите ракетами — так и по вас бахнут ракетами, плюс зайдут НАТО в Черное море, всех придавят. Так что все красиво», — рассказал украинский политолог.