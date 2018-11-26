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На Украине заявили о полной боеготовности

26 Ноября 2018 в 08:46
На Украине заявили о полной боеготовности

Украинская армия приведена в полную боевую готовность, заявили в пресс-службе Минобороны страны. В ведомстве уточнили, что об этом распорядился начальник Генштаба на основании решения украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении режима военного положения, сообщает «Свободная пресса».

Как пишут «Дни.ру», ранее СНБО поддержал решение президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране на срок 60 дней. Это решение должна теперь одобрить Верховная рада.  

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН отметил, что введение военного положения в стране поможет Петру Порошенко отложить выборы.

Напомним, 25 ноября три судна «Бердянск», «Яны Капу», и «Никополь», которые принадлежат ВМС Украины, вошли в территориальные воды РФ, предприняли попытку прохода Керченского пролива и не реагировали на требование остановиться. Чтобы принудительно остановить корабли, пограничникам пришлось применять оружие. В результате три украинских члена экипажа получили лёгкие ранения, им уже оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

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