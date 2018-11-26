«Есть договорняк». Экс-депутат Рады предсказал введение военного положения на Украине

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Бывший депутат Верховной рады в эфире НСН рассказал, что народ не поддерживает инициативу СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал введение военного положения в стране. Инициативу также поддержал президент Незалежной Пётр Порошенко. Он также рекомендовал Верховной раде рассмотреть этот вопрос 26 ноября во время закрытого заседания. Как подчеркнул глава государства, необходимые консультации уже были проведены с председателем Верховной рады.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что Верховная рада проголосует за введение военного положения.

«Народ не воспринимает это решение. Уже сейчас идёт интерактивный опрос по украинским каналам, 94% высказались против введения военного положения. Мой прогноз [Верховная рада] проголосует. Тем более, это будет закрытое заседание. Никто даже не узнает, какой будет результат электронный. Мы уже видели такие варианты, когда проводилось закрытое заседание и до сегодняшнего дня не знаем, кто голосовал за, а кто против. Там есть договорняк, поэтому не ищите, что кто-то будет стоять за интересы народа», - пояснил в эфире НСН бывший депутат.

По словам Владимира Олейника, подобное решение необходимо, чтобы перенести президентские выборы.

«То, что сейчас происходит, прогнозировали, многие говорили, что с таким рейтингом, как у Порошенко – только в тюрьму. Вряд ли можно ожидать, что он на выборах сможет выиграть честно. Один из запасных вариантов – перенос выборов. Повод может быть использован в районе Донбасса, Азов с Чёрным морем и ситуация в Закарпатье. У меня есть информация от депутатов, которые там ещё при памяти, что есть договорняк между “Народным фронтом” Яценюка и Порошенко на удержание власти. Народный фронт имеет ещё худшую ситуацию с рейтингом, чем Порошенко. Поэтому вопрос идёт о переносе выборов не только президентских, но и парламентских. Когда многие депутаты понимают, что они больше не будут депутатами, они согласятся на что угодно, лишь бы сохранить должности и влияние», - отметил собеседник НСН.

Однако, как подчеркнул Владимир Олейник, против введения военного положения не сможет выступить и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Там сейчас многие смотрят на ситуацию с точки зрения собственных шкурных интересов, а не народных. Даже такие фракции, как у Юлии Тимошенко, которые за проведение выборов, могут потерять часть электората, если проголосуют за введение военного положения, потому что это означает, что даёшь согласие подыграть Порошенко и перенести выборы. Если против, тогда патриоты могут спросить: “Как это ты против? Тут агрессия.” Электоральная группа самая агрессивная, на которую делают ставки практически все, может отреагировать и в отношении негативного голосования Тимошенко», - заключил Олейник.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна после того. Как они нарушили границу РФ. Так как корабли не отреагировали на требование остановиться, представителям ФСБ пришлось применить оружие. В результате трое украинских моряков получили лёгкие ранения. Им оказали медицинскую помощь. Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН связал инцидент с попыткой Порошенко сорвать выборы.