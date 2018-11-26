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Названо время срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

26 Ноября 2018 в 07:15
Названо время срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море
Фото: НСН

Срочное заседание Совета безопасности ООН назначено на понедельник, 26 ноября на 19:00. Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли на своей официальной странице в Twitter.

«Срочное заседание Совбеза ООН назначено на завтра на 11 утра [по нью-йоркскому времени]», — написала Хейли 25 ноября.

Отметим, что проведение срочного заседания Совбеза ООН запросила и Россия, и Украина. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил ТАСС, что российская сторона запросила срочный созыв открытого заседания Совбеза по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности», передает РЕН ТВ.

Украинский президент Петр Порошенко ранее призвал ввести в стране военное положение, сообщает Ura.ru.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что украинская провокация в Керченском проливе – это своеобразная предвыборная агитация Киева.

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