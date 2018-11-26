В ЛНР уличили Порошенко в желании стать военным диктатором

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал введение военного положения в стране из-за ситуации в Керченском проливе. Эту инициативу ранее озвучил украинский президент Пётр Порошенко, рекомендовав рассмотреть вопрос Верховной раде вечером 26 ноября во время закрытого заседания.
Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал НСН, как Порошенко пытается стать военным диктатором.
По его словам, ничего хорошего от того, что Порошенко фактически станет военным диктатором, ждать не приходится. Тем более, что на фоне инцидента с украинскими кораблями в российских территориальных водах уже появились сообщения об обстреле ВСУ жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Это не повлияет положительно на ведение переговорного процесса. Мы уже видим, что произошло обострение на линии соприкосновения вдоль ДНР и ЛНР. Мы видим, что у Порошенко и до этого была в подчинении операция Объединенных сил, которая используется исключительно для создания фона, для подкрепления его неких политических действий. При получении больших возможностей Порошенко может идти на потенциальное обострение вдоль линии разделения, потому что другого способа оставаться при власти, видимо, он уже не видит и будет продлевать свое существование в формате военного диктатора», — предположил собеседник НСН.
Напомним, что ранее в Федеральной службе безопасности России подтвердили задержание украинских судов из-за нарушения границы РФ. В ведомстве подчеркнули, что корабли предприняли попытку «незаконных действий», по данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 25 ноября, когда три судна «Бердянск», «Яны Капу», и «Никополь», которые принадлежат ВМС Украины, вошли в территориальные воды РФ, предприняли попытку прохода Керченского пролива и не реагировали на требование остановиться. Чтобы принудительно остановить корабли, пограничникам пришлось применять оружие.