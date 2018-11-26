В ЛНР уличили Порошенко в желании стать военным диктатором

Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал НСН, зачем Порошенко хочет ввести военное положение в стране после провокаций в Азовском море.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал введение военного положения в стране из-за ситуации в Керченском проливе. Эту инициативу ранее озвучил украинский президент Пётр Порошенко, рекомендовав рассмотреть вопрос Верховной раде вечером 26 ноября во время закрытого заседания.

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал НСН, как Порошенко пытается стать военным диктатором.