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В ЛНР уличили Порошенко в желании стать военным диктатором

26 Ноября 2018 в 10:48
В ЛНР уличили Порошенко в желании стать военным диктатором
Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал НСН, зачем Порошенко хочет ввести военное положение в стране после провокаций в Азовском море.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал введение военного положения в стране из-за ситуации в Керченском проливе. Эту инициативу ранее озвучил украинский президент Пётр Порошенко, рекомендовав рассмотреть вопрос Верховной раде вечером 26 ноября во время закрытого заседания.

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал НСН, как Порошенко пытается стать военным диктатором.

В Совфеде объяснили, зачем Порошенко военное положение на Украине
«Когда Порошенко понял, что не может выиграть выборы демократичным способом, он задействовал «план Б», а именно введение военного положения, которое наделяет его чрезвычайными полномочиями. Если сегодня проголосует парламент, то Порошенко, по сути дела, превращается в военного диктатора на определенный период военного положения. Таким образом, инцидент в Азовском море, спровоцированный Украиной, используется Порошенко исключительно для наделения себя дополнительными полномочиями», — заявил Мирошник.

По его словам, ничего хорошего от того, что Порошенко фактически станет военным диктатором, ждать не приходится. Тем более, что на фоне инцидента с украинскими кораблями в российских территориальных водах уже появились сообщения об обстреле ВСУ жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Это не повлияет положительно на ведение переговорного процесса. Мы уже видим, что произошло обострение на линии соприкосновения вдоль ДНР и ЛНР. Мы видим, что у Порошенко и до этого была в подчинении операция Объединенных сил, которая используется исключительно для создания фона, для подкрепления его неких политических действий. При получении больших возможностей Порошенко может идти на потенциальное обострение вдоль линии разделения, потому что другого способа оставаться при власти, видимо, он уже не видит и будет продлевать свое существование в формате военного диктатора», — предположил собеседник НСН.

В ДНР опровергли обстрел жилых районов со стороны ВСУ


Напомним, что ранее в Федеральной службе безопасности России подтвердили задержание украинских судов из-за нарушения границы РФ. В ведомстве подчеркнули, что корабли предприняли попытку «незаконных действий», по данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 25 ноября, когда три судна «Бердянск», «Яны Капу», и «Никополь», которые принадлежат ВМС Украины, вошли в территориальные воды РФ, предприняли попытку прохода Керченского пролива и не реагировали на требование остановиться. Чтобы принудительно остановить корабли, пограничникам пришлось применять оружие. 
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