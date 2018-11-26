В ДНР опровергли обстрел жилых районов со стороны ВСУ

Замкомандующего оперативным командованием ДНР в эфире НСН рассказал, что ситуация в регионе не изменилась после задержания украинских судов.

В ночь на 26 ноября некоторые СМИ сообщили о начале массированного обстрела жилых районов Донецкой народной республики вооружёнными силами Украины. Позже представитель Народной милиции заявил о полном контроле ситуации на линии соприкосновения, сообщает Донецкое агентство новостей.

В свою очередь,в эфиреопроверг наступление вооружённых сил Украины.

«Нет, не было [наступления]», - отметил собеседник НСН.

По словам Эдуарда Басурина, ситуация в регионе остаётся стабильной.

«Да, в принципе, как и была: потихоньку стреляют, но сверхъестественного ничего такого не было», - заключил Басурин.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля, которые принадлежат ВМС Украины, после того, как они нарушили российскую границу. Для этого сотрудникам пришлось применить оружие, поскольку суда не подчинились требованию остановиться. Как уточнили в ФСБ, трое членов экипажа получили лёгкие ранения, им уже оказали медпомощь. При этом Совет национальной безопасности и обороны Украины настаивает на введении в стране военного положения. Инициативу поддержал президент страны Пётр Порошенко. Верховная рада будет рассматривать вопрос 26 ноября на закрытом заседании.