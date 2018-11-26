Новости за ночь: В ФСБ подтвердили задержание украинских судов

ФОТО: ФСБ РФ

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В ФСБ сообщили о задержании трёх украинских судов в Керченском проливе

Российские пограничники задержали три украинских военных корабля: «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск». Информацию подтвердили в ФСБ России. Военные суда вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, при этом никаких заявок на их прохождение получено не было. Инцидент произошёл 25 ноября. В 19:00 они предприняли ещё одну попытку пройти пролив. Когда корабли и катера ФСБ России потребовали остановиться, украинские суда не отреагировали. В результате пограничникам из РФ пришлось применять оружие, в результате которого лёгкие ранения получили три члена экипажа кораблей Незалежной. Им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщают РИА Новости.

Порошенко поддержал введение военного положения в стране

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал введение военного положения на Украине. Если Верховная рада одобрит решение 26 ноября на заседании в закрытом режиме, то оно будет действовать в течение 60 суток. Инициативу СНБО уже поддержал президент Украины Пётр Порошенко. Как подчеркнул глава страны, если будет введено военное положение, то это не скажется на Донбассе и не ограничит права и свободы граждан.

Туристы, которые в течение трёх дней не могли вылететь с китайского острова Хайнань, прибыли в Хабаровск. Всего на рейсе находились 280 человек. Об этом сообщили в аэропорту Хабаровска, сообщает ТАСС. Задержка самолёта, который принадлежит авиакомпании «ИрАэро», произошла из-за поломки гидронасоса. Деталь заказали в Лондоне, но прибыла в Хайкоу она только 25 ноября. Вечером самолёт починили, в 21:490 было получено разрешение на совершение рейса. На самолёте летели жители Хабаровского края и Амурской области.

Чечню признали самым трезвым регионов России

Чечня возглавила рейтинг самых трезвых регионов России. Также в тройку лидеров вошли Ингушетия и Дагестан. Об этом говорится в сообщении «Трезвой России» на сайте организации. При этом на первом месте антирейтинга оказался Чукотский автономный округ. Также больше всего алкоголя употребляют в Магаданской области и Ненецком автономном округе. Они заняли второе и третье место соответственно. Рейтинг основывался на объёме продаж всех видом алкоголя.