В Совфеде объяснили, зачем Порошенко военное положение на Украине

Первый зампред комитета СФ по международным делам рассказал НСН, как президент Украины пытается сорвать выборы.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал введение военного положения в стране из-за ситуации в Керченском проливе. Эту инициативу ранее озвучил украинский президент Пётр Порошенко, рекомендовав рассмотреть вопрос Верховной раде 26 ноября во время закрытого заседания.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в эфире НСН, что Порошенко таким образом пытается сорвать выборы президента Украина в следующем году (слушайте аудио).

«Выгодоприобретателем здесь является только один человек – это президент Украины господин Порошенко. Главная цель - сорвать президентские выборы весной будущего года, поскольку его рейтинг настолько низкий, что шансов у него выиграть выборы практически нет никаких. Для того, чтобы сорвать выборы, нужны чрезвычайные обстоятельства. Например, введение военного положения. СНБО Украины принял такое решение, и сегодня Рада по призыву того же Порошенко должна это решение утвердить. Странная ситуация. Военное положение вводится, никаких ограничений для граждан пока нет. Я думаю, что готовят общественное мнение к тому, что это военное положение будет усиливаться, будут введены все его атрибуты вплоть до отмены выборов, чего и добивается Порошенко», — предположил Джабаров.Напомним, 25 ноября три судна «Бердянск», «Яны Капу», и «Никополь», которые принадлежат ВМС Украины, вошли в территориальные воды РФ, предприняли попытку прохода Керченского пролива и не реагировали на требование остановиться. Чтобы принудительно остановить корабли, пограничникам пришлось применять оружие. В результате три украинских члена экипажа получили лёгкие ранения, им уже оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС. В ФСБ подтвердили задержание украинских судов из-за нарушения российской границы. В ведомстве подчеркнули, что корабли предприняли попытку «незаконных действий», по данному факту возбуждено уголовное дело.