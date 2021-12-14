Эксперт объяснил вспышку гриппа в России свойствами коронавируса

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков заявил, что коронавирус частично уничтожает память иммунитета, сообщает «Вечерняя Москва».

Попова заявила, что всех переболевших COVID-19 нужно привить от гриппа

По его словам, поэтому организм человека «может не выработать антитела к заболеваниям», которыми когда-то переболел.

Эксперт отметил, что кроме влияния коронавируса, росту заболеваемости гриппом способствуют продолжительное отсутствие контакта с возбудителем и отказ от вакцинации от ОРВИ.

Тимаков добавил, что в России самыми распространенными вариантами гриппа стали H1N1 и H3N2.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с января по октябрь 2021 года заболеваемость гриппом в России в 50 раз ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Иммунитет ЗаболеваниеВрачиГриппКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры