Попова рассказала об уровне заболеваемости гриппом в 2021 году

С января по октябрь 2021 года заболеваемость гриппом в России в 50 раз ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается в презентации, представленной руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Согласно данным, заболеваемость энтеровирусными инфекциями за этот период снизилась в 4,8 раза, а заболеваемость ОРВИ снизилась на 17,5%.