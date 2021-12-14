Попова рассказала об уровне заболеваемости гриппом в 2021 году

С января по октябрь 2021 года заболеваемость гриппом в России в 50 раз ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается в презентации, представленной руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Согласно данным, заболеваемость энтеровирусными инфекциями за этот период снизилась в 4,8 раза, а заболеваемость ОРВИ снизилась на 17,5%.

Ограничений нет: Вирусолог предрек россиянам две волны эпидемии гриппа

Опасность гриппа и ОРВИ в том, что их могут спутать с COVID-19 и назначить неверное лечение, объяснил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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