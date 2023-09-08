«Зачистка Коломойского»: США разрешили Зеленскому избавиться от покровителя

ЗАЧИСТКА ЗЕЛЕНСКОГО: КОЛОМОЙСКИЙ И ЕГО АКТИВЫ

По данным украинских СМИ, миллиардер Коломойский сыграл ключевую роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. При этом «Ведомости» называют создателя крупнейшей на Украине финансово-промышленной группы «Приват» частью «днепропетровского клана», к которому также относились экс-президент Леонид Кучма и экс-премьер Юлия Тимошенко. Кроме того, он считается «главным спонсором» украинских националистических батальонов.

В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и других грехах, и арестовала на два месяца. Вскоре он стал фигурантом дела о присвоении $250 млн, а 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало «на 48 часов» активы Коломойского на сумму более 3 млрд гривен (более $81,2 млн). Кроме того, арестовано около тысячи объектов недвижимости, суда и автомобили.

Как объяснял НСН политолог Евгений Минченко, Зеленский идет по пути бывших президентов и хочет избавиться от своего бывшего покровителя «с помощью американцев».

«Зеленский идет по пути очень многих украинских президентов, которые приходили к власти как представители коалиции элитных групп, а потом пытались выйти из-под контроля. Так было с Кучмой, так было с Ющенко, Януковичем и Порошенко. Сначала есть коалиция, в которой кандидат или технический персонаж, или один из крупных олигархов, далее он пытается стать главным олигархом страны. Но для этого надо «зачистить» тех, кто помог тебе прийти к власти. Вот, собственно то, что сейчас Зеленский делает с Коломойским. Не было Коломойского - не было бы никакой политической карьеры Зеленского. Он избавляется от бывшего покровителя при полной поддержке американцев», - разъяснил Минченко.

При этом он высказал мнение, что Коломойский не отдаст Зеленскому деньги, но уже жалеет о помощи режиму.

«Отобрать деньги, я думаю, будет сложно, потому что Игорь Владимирович "собаку съел" на том, как прятать активы. В целом, я не вижу радужных перспектив для Коломойского, и я думаю, он уже тысячу раз пожалел, что в 2014 году, когда ситуация была на грани, он спас украинскую государственность, профинансировав добровольческие батальоны», - отметил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в связи с арестом Коломойского, что «больше не будет многолетнего бизнеса для тех, кто грабил Украину». Кроме того, на днях он уволил министра обороны Алексея Резникова сделав его крайним на фоне сообщений СМИ о коррупции в ведомстве.