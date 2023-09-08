«Зачистка Коломойского»: США разрешили Зеленскому избавиться от покровителя
Главный спонсор Зеленского и националистов больше не нужен Украине, при этом Вашингтон начал делиться с Киевом украденными российскими активами.
Конец рабочей недели ознаменовался повышенным вниманием Киева к активам «неугодных» бизнесменов. Несколько часов назад были арестованы $81 млн украинского олигарха Игоря Коломойского, которого относят к «клану» Леонида Кучмы и Юлии Тимошенко, и связывают с финансированием националистов.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил накануне, что Украине помимо военной помощи впервые передадут $5,4 млн конфискованных российских активов, которые СМИ связывают с российским бизнесменом Константином Малофеевым, основавшим телеканал «Царьград».
ЗАЧИСТКА ЗЕЛЕНСКОГО: КОЛОМОЙСКИЙ И ЕГО АКТИВЫ
По данным украинских СМИ, миллиардер Коломойский сыграл ключевую роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. При этом «Ведомости» называют создателя крупнейшей на Украине финансово-промышленной группы «Приват» частью «днепропетровского клана», к которому также относились экс-президент Леонид Кучма и экс-премьер Юлия Тимошенко. Кроме того, он считается «главным спонсором» украинских националистических батальонов.
В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и других грехах, и арестовала на два месяца. Вскоре он стал фигурантом дела о присвоении $250 млн, а 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало «на 48 часов» активы Коломойского на сумму более 3 млрд гривен (более $81,2 млн). Кроме того, арестовано около тысячи объектов недвижимости, суда и автомобили.
Как объяснял НСН политолог Евгений Минченко, Зеленский идет по пути бывших президентов и хочет избавиться от своего бывшего покровителя «с помощью американцев».
«Зеленский идет по пути очень многих украинских президентов, которые приходили к власти как представители коалиции элитных групп, а потом пытались выйти из-под контроля. Так было с Кучмой, так было с Ющенко, Януковичем и Порошенко. Сначала есть коалиция, в которой кандидат или технический персонаж, или один из крупных олигархов, далее он пытается стать главным олигархом страны. Но для этого надо «зачистить» тех, кто помог тебе прийти к власти. Вот, собственно то, что сейчас Зеленский делает с Коломойским. Не было Коломойского - не было бы никакой политической карьеры Зеленского. Он избавляется от бывшего покровителя при полной поддержке американцев», - разъяснил Минченко.
При этом он высказал мнение, что Коломойский не отдаст Зеленскому деньги, но уже жалеет о помощи режиму.
«Отобрать деньги, я думаю, будет сложно, потому что Игорь Владимирович "собаку съел" на том, как прятать активы. В целом, я не вижу радужных перспектив для Коломойского, и я думаю, он уже тысячу раз пожалел, что в 2014 году, когда ситуация была на грани, он спас украинскую государственность, профинансировав добровольческие батальоны», - отметил политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в связи с арестом Коломойского, что «больше не будет многолетнего бизнеса для тех, кто грабил Украину». Кроме того, на днях он уволил министра обороны Алексея Резникова сделав его крайним на фоне сообщений СМИ о коррупции в ведомстве.
СЮРПРИЗ ОТ БЛИНКЕНА: ЮРИДИЧЕСКИЙ НОНСЕНС
Расправа Зеленского над бывшими приближенными происходит на фоне выделения Вашингтоном Украине нового пакета военной помощи. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам четвертого с начала СВО визита в Киев также объявил, что местным властям впервые передадут активы, конфискованные у российских бизнесменов под санкциями.
Блинкен не назвал имена этих бизнесменов. При этом в Госдепартаменте уточнили, что речь идет о $5,4 млн, а российские СМИ сразу вспомнили бизнесмена Константина Малофеева. В начале 2023 года суд в Нью-Йорке санкционировал конфискацию с его счетов именно такой суммы. Сам основатель телеканала «Царьград» назвал это воровством, указав, что речь идет о средствах, замороженных почти десять лет назад, в 2014 году.
На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал юридическим нонсенсом и беззаконием изъятие в США активов россиян.
«Все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации за границей, мы считаем незаконными актами», — сказал официальный представитель Кремля.
По данным «Коммерсанта», в США заморожена собственность РФ на $330 млрд. При этом в Вашингтоне заявляли, что хотят узаконить передачи для нужд Украины более $1 млрд российских активов.
Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин ранее говорил НСН, что вернуть конфискованные российские активы можно будет только через десятки лет.
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