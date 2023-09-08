На Украине арестовали активы Коломойского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) наложило временный запрет на активы олигарха Игоря Коломойского, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Уточняется, что арест коснулся ареста его долей в уставном капитале компаний, которыми прямо или косвенно владеет Коломойский, на сумму свыше трех миллиардов гривен, а также около тысячи объектов недвижимости и более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.
Ходатайство было направлено в Высший антикоррупционный суд республики, уточнили в бюро.
Накануне НАБУ обвинило Коломойского в присвоении $250 миллионов «Приватбанка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru