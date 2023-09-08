На Украине арестовали активы Коломойского

Уточняется, что арест коснулся ареста его долей в уставном капитале компаний, которыми прямо или косвенно владеет Коломойский, на сумму свыше трех миллиардов гривен, а также около тысячи объектов недвижимости и более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.

Ходатайство было направлено в Высший антикоррупционный суд республики, уточнили в бюро.

Накануне НАБУ обвинило Коломойского в присвоении $250 миллионов «Приватбанка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

