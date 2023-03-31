«Судный день» и «Кинжал»: Россия атакует, Киев копит силы в ожидании команды от НАТО
Военные эксперты прогнозируют весеннее контрнаступление ВСУ. В России считают, что в Киеве не знают замысла генералов НАТО, украинские военные копят силы.
Военнослужащие РФ 24-й отдельной бригады специального назначения провели успешную операцию против ВСУ, устроив для них «Судный день», сообщает «Русская весна».
Российские силы открыли точечный огонь по выявленной группе украинских боевиков. В результате удара она «значительно поредела». Был нанесен удар противотанковыми управляемыми ракетами. Также огонь велся из минометов и стрелкового оружия.
В этот же день стали известны результаты и подробности ракетного удара, проведенного российскими ВКС в начале марта.
По данным греческого портал политической и военной информации Pronews, на Западной Украине гиперзвуковым «Кинжалом» был поражен совместный украинско-натовский центр командования и связи, расположенный неподалеку от Львова. Об этом сообщили американские источники. Вероятно, речь идет о разгроме «теневого генштаба» НАТО на Украине. Он был расположен под землей на глубине 120 метров.
Пока на Украине готовятся к контрнаступлению, российские силы продолжают штурмовать «символический» Артемовск. Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация продвигается «с нескольких направлений достаточно успешно».
«Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении Артёмовска», - заключил Пушилин.
Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о критической ситуации для ВСУ на Артемовском направлении в Донецкой народной республике. Как отметил офицер, украинское командование перебрасывает под Артемовск элитные подразделения. Подготовленных военных используют на этом участке в качестве обычной пехоты.
Он также сообщал, что украинская армия только за минувшую неделю потеряла до 4,5 тысяч человек погибшими и ранеными в районе Артемовска.
Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
«Украинская армия цепляется за Бахмут, потому что им необходимо сковать ударную активность российских войск вплоть до своего контрнаступления, которое практически точно будет не под Бахмутом. Зачем контратаковать там, где противник сильнее всего на данный момент? Украинская армия сосредотачивает силы на Запорожском направлении, на южном участке донецкого фронта, готовит запасы боеприпасов, наступать они будут там. До этого им желательно сковать российские войска в районе Бахмута, что они успешно и делали всю зиму. Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он
При этом он отметил, что резидент Украины Владимир Зеленский набивает себе цену, когда говорит о том, что его заставят пойти на компромисс с Россией. Стрелков отметил, что в случае сдачи Артемовска (Бахмута) полноценное поражение украинской армии не ожидается.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения украинских войск в Артемовске начнется давление на Киев со стороны международного сообщества. По его словам, если Украина сдаст Артемовск, то Россия может заручиться международной поддержкой, которая потребует от Киева «неприемлемых компромиссов».
Если Украина грамотно применит сформированный ударный кулак с западной техникой, то России может угрожать опасность прорыва фронта, добавил он.
Как раз накануне Минобороны Украины опубликовало в Twitter и впоследствии удалило рекламный видеоролик, в котором на плохом английском языке пообещало, что западная техника поможет Вооруженным силам страны (ВСУ) «оккупировать украинские земли». Также автор видео попытался поблагодарить США за поддержку Киева, использовав для описания помощи несуществующее слово unswalking.
Позже появился новый ролик о том, что западное оружие поможет освободить украинские территории.
По данным Telegram-канала WarGonzo, на донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии также ведут наступательные действия в Марьинке, у города Красногоровка и в районе Первомайского. На авдеевском направлении Вооружённые Силы РФ перевели активность на северный фланг.
На луганском направлении Вооружённые Силы РФ при поддержке артиллерии атаковали у Белогоровки, Невского и Новосёловского. Также они предприняли попытку наступления на Терны, Стельмаховку и Крахмальное.
Военные эксперты также отмечают, что ВСУ ожидаю поставок с Запада и улучшения погодных условий, чтобы атаковать сразу на нескольких направлениях.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление с трех-четырех направлений, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. По его словам, некоторые удары будут отвлекающими, а другие – основными.
«Фактор для наступления – это когда они накопят силы и средства для того, чтобы произвести контрнаступательные действия приблизительно такие, как они осуществили на Купянском направлении. Но сразу хочу отметить, что они теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО», - сказал Марочко.
Он отметил, что для начала наступления ВСУ также должна до конца уйти распутица и установиться плюсовая температура без дождей. По словам Марочко, у Киева на вооружении находится бронетехника, которая не предусмотрена для черноземов.
По его словам, западные СМИ специально публикуют информацию о якобы больших проблемах в армии Украины. Он отметил, что Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов.
«Несмотря на то, что мы знаем о проблематике в украинской армии, знаем, что они испытывают трудности… Мы фиксируем то, что идет накопление сил и средств противника, которые могут использоваться в том числе для ударных целей. Сейчас мы наблюдаем скопление сил противника в районе Артемовска, также очень крупная агломерация идет – это Славянск, Краматорск, Дружковка, Купянск. Никто не будет говорить, на каком направлении ударит. Играет фактор внезапности, который может быть весомым в действиях военного характера», - заключил он.
Он напомнил, что недавно Запад поставил Киеву танки, которые являются основными ударными средствами при наступлении. По словам Марочко, ВСУ несут колоссальные потери, но даже с учетом этого им удается накапливать силы на постоянной основе.
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