«Судный день» и «Кинжал»: Россия атакует, Киев копит силы в ожидании команды от НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление с трех-четырех направлений, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. По его словам, некоторые удары будут отвлекающими, а другие – основными.

«Фактор для наступления – это когда они накопят силы и средства для того, чтобы произвести контрнаступательные действия приблизительно такие, как они осуществили на Купянском направлении. Но сразу хочу отметить, что они теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО», - сказал Марочко.

Он отметил, что для начала наступления ВСУ также должна до конца уйти распутица и установиться плюсовая температура без дождей. По словам Марочко, у Киева на вооружении находится бронетехника, которая не предусмотрена для черноземов.

По его словам, западные СМИ специально публикуют информацию о якобы больших проблемах в армии Украины. Он отметил, что Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов.

«Несмотря на то, что мы знаем о проблематике в украинской армии, знаем, что они испытывают трудности… Мы фиксируем то, что идет накопление сил и средств противника, которые могут использоваться в том числе для ударных целей. Сейчас мы наблюдаем скопление сил противника в районе Артемовска, также очень крупная агломерация идет – это Славянск, Краматорск, Дружковка, Купянск. Никто не будет говорить, на каком направлении ударит. Играет фактор внезапности, который может быть весомым в действиях военного характера», - заключил он.

Он напомнил, что недавно Запад поставил Киеву танки, которые являются основными ударными средствами при наступлении. По словам Марочко, ВСУ несут колоссальные потери, но даже с учетом этого им удается накапливать силы на постоянной основе.

