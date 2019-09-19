В Луганске едва не подорвали гумконвой из России

В Луганске в результате теракта повреждён мост, по которому должны были двигаться автомобили гуманитарного конвоя из России. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба министр внутренних дел самопровозглашённой ЛНР Игорь Корнет.

«Путепровод имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует РИА ФАН главу МВД. По словам Корнета, диверсанты взорвали три опоры моста, частично разрушены и повреждены бетонные конструкции, однако арматура в целом выдержала взрыв.

Премьер-министр ЛНР Сергей Козлов распорядился после этого происшествия усилить охрану стратегически важных объектов республики. Как передает RT, усиление коснётся электростанций, мостов и других, важных для экономики структур.

