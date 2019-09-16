Царев назвал фейком арест главы МВД ЛНР

Украинский портал «ОстроВ» сообщил, что глава министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет смещен с должности и взят под стражу, а по местам работы и жительства проводятся обыски.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев после звонка в Луганск рассказал в эфире НСН, как обстоят дела на самом деле.

«Я дозвонился до Луганска, мне сказали, что это все фейк. Ни кто Корнета не арестовывал, все у него нормально. Не знаю для чего это нужно. Меня, например, хоронят каждые 2-3 месяца, теперь Корнета якобы арестовывают. Насколько мне известно, у них создан целый отдел, который занимается проработкой и вбросом фейков, что вносит нервозность и неуверенность у жителей и руководителей республики в рамках информационной борьбы», - сказал Олег Царев.