Царев назвал фейком арест главы МВД ЛНР
Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН рассказал о создании отдела по вбросу фейков.
Украинский портал «ОстроВ» сообщил, что глава министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет смещен с должности и взят под стражу, а по местам работы и жительства проводятся обыски.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев после звонка в Луганск рассказал в эфире НСН, как обстоят дела на самом деле.
«Я дозвонился до Луганска, мне сказали, что это все фейк. Ни кто Корнета не арестовывал, все у него нормально. Не знаю для чего это нужно. Меня, например, хоронят каждые 2-3 месяца, теперь Корнета якобы арестовывают. Насколько мне известно, у них создан целый отдел, который занимается проработкой и вбросом фейков, что вносит нервозность и неуверенность у жителей и руководителей республики в рамках информационной борьбы», - сказал Олег Царев.
Напомним, главой ЛНР является Леонид Пасечник, который сменил на этом посту Игоря Плотницкого. Последний ушел с должности в ноябре 2017 года по состоянию здоровья и уехал в Москву. За несколько дней до его отставки сообщалось о конфликте между Плотницким и Корнетом по причине отказа Плотницкого в уходе. 22 ноября неизвестные захватили Генпрокуратуру республики и оцепили правительственные здания. Игорем Корнетом было сделано заявление, что руководство республики находится в сговоре с Украиной. По сообщению «ОстроВ», «Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику».
Конфликт в правящих кругах Луганской народной республики, который закончился отставкой Игоря Плотницкого, помогла разрешить Москва. Такое мнение высказал в беседе с НСН президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
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