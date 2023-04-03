Американский политолог назвал возможных организаторов убийства военкора Татарского
Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при поддержке западных стран. Об этом заявил американский политолог Скотт Беннетт в беседе с Известиями.
Накануне Татарский погиб в результате взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военкора.
По мнению Беннетта, ЧП в Петербурге было совместной операцией США, Великобритании и Украины, кроме того, к нему может быть причастна израильская служба разведки и специальных задач «Моссад». Политолог считает, что взрыв реализовали с помощью предоставленных Лондоном и Вашингтоном спутников, указывает РЕН ТВ. Как отметил эксперт, таким образом Запад пытается спровоцировать Россию на ответные действия.
«Все это для того, чтобы укрепить на Западе образ мышления альянса времен Второй мировой войны ... Именно так и ведутся психологические войны», — заключил Беннет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru