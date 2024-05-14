Минобороны: Под Харьковом взяли в плен боевиков «Кракена» и «Братства»

Российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков украинских формирований «Кракен» и «Братство» (организация включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщило Минобороны.

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Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры с бойцами неонацистских подразделений.

В Минобороны подчеркнули, что украинские боевики были взяты в плен во время боевых действий в Харьковской области.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что под Харьковом были взяты в плен 60 бойцов «Кракена», они дают показания, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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