Пользователи обрушились с критикой на лидера Little Big за ролик в Сети в Рождество
Пользователи раскритиковали лидера российской группы Little Big за видеоролик, в котором он катается на скейтборде в виде креста. Такое видео исполнитель выложил в Instagram* на Рождество.
Переехавший в США музыкант в скейтпарке катается на перекрещенном из двух досок устройстве.
Пользователи возмутились выложенным видео.
«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?» - написал один.
«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью», - считает другой.
«Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище», - написал третий.
«Просто надо уважать других, вот и все. Никто не заставляет никого верить в бога, но людям, которые верят, увидеть такое в Рождество неприятно», — подчеркнул четвертый.
Пользователи также с грустью предположили, что популярность группы проходит, поэтому музыканты предпринимают жалкие попытки ее вернуть.
Ранее российский исполнитель Юрий Лоза скептически оценивает шансы музыкального коллектива Little Big на популярность у слушателей в США, сообщает «РЕН ТВ».
* соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана России экстремистской и запрещена в стране
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