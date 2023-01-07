Пользователи обрушились с критикой на лидера Little Big за ролик в Сети в Рождество

Пользователи раскритиковали лидера российской группы Little Big за видеоролик, в котором он катается на скейтборде в виде креста. Такое видео исполнитель выложил в Instagram* на Рождество.

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Переехавший в США музыкант в скейтпарке катается на перекрещенном из двух досок устройстве.

Пользователи возмутились выложенным видео.

«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?» - написал один.

«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью», - считает другой.

«Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище», - написал третий.

«Просто надо уважать других, вот и все. Никто не заставляет никого верить в бога, но людям, которые верят, увидеть такое в Рождество неприятно», — подчеркнул четвертый.

Пользователи также с грустью предположили, что популярность группы проходит, поэтому музыканты предпринимают жалкие попытки ее вернуть.

Ранее российский исполнитель Юрий Лоза скептически оценивает шансы музыкального коллектива Little Big на популярность у слушателей в США, сообщает «РЕН ТВ».

* соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана России экстремистской и запрещена в стране

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Видео-роликиВидеоРождествоМузыканты
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