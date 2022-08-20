Минобороны: На Украине санкционировали применение отравляющих химвеществ

Власти Украины санкционировали применение отравляющих веществ против российских военнослужащих и мирного населения. Военные РФ, выполнявшие задачи в рамках специальной военной операции в Запорожской области, доставлены в госпиталь. У них выявлены признаки отравления, сообщает Минобороны России 20 августа.

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«На фоне военных поражений в Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», - цитирует ТАСС военное ведомстве.

По его данным, военнослужащих РФ с территории около села Васильевка Запорожской области доставили в госпиталь с признаками сильного отравления.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В"», - подчеркнули в Минобороны РФ.

Выводы о наличии в их крови органического яда искусственного происхождения подтвердили специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России из Санкт-Петербурга.

В декабре 2021 года заместитель начальника народной милиция ДНР Эдуард Басурин рассказал, что получены данные о поставках США на территорию Украины ядовитого вещества ботулотоксина, вызывающего ботулизм, а также антидота для него. Такие сведения он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВоенныеМинобороныМинобороны РФОтравление
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