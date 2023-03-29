«Набивает цену»: Стрелков о заявлениях Зеленского про компромисс с Россией
Зеленский шантажирует западных партнеров, чтобы они поставили как можно больше оружия и техники, отметил в эфире НСН Игорь Стрелков.
Президент Украины Владимир Зеленский набивает себе цену, когда говорит о том, что его заставят пойти на компромисс с Россией, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН. По его словам, в случае сдачи Артемовска (Бахмута) полноценное поражение украинской армии не ожидается.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения украинских войск в Артемовске начнется давление на Киев со стороны международного сообщества. По его словам, если Украина сдаст Артемовск, то Россия может заручиться международной поддержкой, которая потребует от Киева «неприемлемых компромиссов». Игорь Стрелков отметил, что подобные заявления Зеленского являются «театром».
«Зеленский набивает себе цену, потому что в Артемовске не решается фактически ничего. Видимо, у Зеленского есть какие-то надежды отстоять Бахмут, раз он такими словами бросается. Бои там продолжаются очень тяжелые. В этом отношении Зеленский просто шантажирует партнеров, требуя у них оружие. Он артист: закатывает глаза, верещит, пускает слезу… В расчете на то, что партнеры помогут. Это в чистом виде театр. Никакого поражения Украины, вследствие даже оставления остатков райцентра Бахмута, не ожидается», - сказал Стрелков.
Ранее, 27 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ситуация на Артемовском направлении в Донецкой народной республике критическая для украинской армии. По его словам, Киев «бросает в мясорубку» даже самые элитные подразделения.
Как сообщала британская газета Sunday Times, ВСУ несут потери в живой силе в боях за Артемовск до 200 военных в сутки. По данным издания, именно внушительные потери украинских военных могут вынудить Киев отдать приказ об отступлении из города, сообщает НСН.
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