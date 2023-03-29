«Набивает цену»: Стрелков о заявлениях Зеленского про компромисс с Россией

«Зеленский набивает себе цену, потому что в Артемовске не решается фактически ничего. Видимо, у Зеленского есть какие-то надежды отстоять Бахмут, раз он такими словами бросается. Бои там продолжаются очень тяжелые. В этом отношении Зеленский просто шантажирует партнеров, требуя у них оружие. Он артист: закатывает глаза, верещит, пускает слезу… В расчете на то, что партнеры помогут. Это в чистом виде театр. Никакого поражения Украины, вследствие даже оставления остатков райцентра Бахмута, не ожидается», - сказал Стрелков.

Ранее, 27 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ситуация на Артемовском направлении в Донецкой народной республике критическая для украинской армии. По его словам, Киев «бросает в мясорубку» даже самые элитные подразделения.

Как сообщала британская газета Sunday Times, ВСУ несут потери в живой силе в боях за Артемовск до 200 военных в сутки. По данным издания, именно внушительные потери украинских военных могут вынудить Киев отдать приказ об отступлении из города, сообщает НСН.

