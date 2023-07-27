Володин заявил, что западное оружие не поможет ВСУ победить Россию
Украинская армия во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не сможет победить в противостоянии с Россией при помощи западного «чудо-оружия», исход спецоперации предрешен. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он провел аналогию с Великой Отечественной войной, напомнив, что Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс ввели понятие «вундерваффе» («чудо-оружие»), пытаясь убедить немецкую армию и самих себя в том, что оно поможет победить в войне. «Результат всем известен: фашистам это не помогло», — отметил спикер Госдумы.
Нечто подобное происходит и сегодня, однако ни гаубицы М777, ни реактивные системы залпового огня HIMARS, ни танки Leopard, ни БМП Bradley не помогли ВСУ при наступлении, добавил Володин. Не помогут украинской армии и самолеты F-16, которые будут уничтожены российскими летчиками и ПВО, подчеркнул он.
При этом, заключил Володин, многие государства откажутся от закупок западного оружия, продемонстрировавшего свою неэффективность в бою.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили несколько БМП Bradley американского производства и другую бронетехнику украинской армии во время отражения атаки в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru