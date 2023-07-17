В Совфеде заявили о попытке Запада усадить Украину за стол переговоров

По словам парламентария, переговоры могут начаться предстоящей осенью. Она считает, что Запад устал от конфликта на Украине.

Ковитиди заявила, часть западных элит желает продолжения конфликта. В случае его завершения они останутся без крупных военных заказов, полагает сенатор.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ежедневно ведет переговоры о мире на Украине. Глава ведомства отметила, что поставки оружия Киеву не противоречат поиску дипломатического урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».

