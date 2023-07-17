В Совфеде заявили о попытке Запада усадить Украину за стол переговоров

Западные страны предпримут попытку склонить Украину к переговорам с Россией. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

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По словам парламентария, переговоры могут начаться предстоящей осенью. Она считает, что Запад устал от конфликта на Украине.

Ковитиди заявила, часть западных элит желает продолжения конфликта. В случае его завершения они останутся без крупных военных заказов, полагает сенатор.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ежедневно ведет переговоры о мире на Украине. Глава ведомства отметила, что поставки оружия Киеву не противоречат поиску дипломатического урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Совета Федерации
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