Госдеп: США поставят Украине ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и HIMARS
Новая помощь США Киеву будет включать в себя компоненты систем противовоздушной обороны и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.
Также американские власти передадут боеприпасы для систем ПВО и реактивной системы залпового огня HIMARS, противотанковые и артиллерийские боеприпасы, патроны для стрелкового оружия, вспомогательное оборудование, сервисные услуги.
Как отметил дипломат, без решения Конгресса о выделении новых средств для Украины данный пакет помощи станет одним из последних.
До этого президент США Джо Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru