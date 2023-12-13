Госдеп: США поставят Украине ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и HIMARS

Также американские власти передадут боеприпасы для систем ПВО и реактивной системы залпового огня HIMARS, противотанковые и артиллерийские боеприпасы, патроны для стрелкового оружия, вспомогательное оборудование, сервисные услуги.

Как отметил дипломат, без решения Конгресса о выделении новых средств для Украины данный пакет помощи станет одним из последних.

До этого президент США Джо Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

