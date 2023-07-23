Балицкий сообщил о ликвидации разведгруппы ВСУ

Российские силы в воскресенье уничтожили разведывательную группу украинской армии в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

ВС России уничтожили группу украинских диверсантов на Купянском направлении

По его словам, разведгруппу обнаружили утром. Украинские военнослужащие двигались в направлении населенных пунктов Новопокровка и Новоандреевка. Российские бойцы уничтожили противника.

Балицкий назвал обстановку на линии фронта в Запорожье напряженной. Он отметил, что ВСУ используют тактику просачивания и упорно посылают в бой новые подразделения.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что авиация ВКС РФ поразила более десяти мест скопления сил и техники ВСУ на запорожском направлении, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РазведкаЗапорожьеВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры