Балицкий сообщил о ликвидации разведгруппы ВСУ
Российские силы в воскресенье уничтожили разведывательную группу украинской армии в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, разведгруппу обнаружили утром. Украинские военнослужащие двигались в направлении населенных пунктов Новопокровка и Новоандреевка. Российские бойцы уничтожили противника.
Балицкий назвал обстановку на линии фронта в Запорожье напряженной. Он отметил, что ВСУ используют тактику просачивания и упорно посылают в бой новые подразделения.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что авиация ВКС РФ поразила более десяти мест скопления сил и техники ВСУ на запорожском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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