В ДНР сообщили о продвижении российских военнослужащих на авдеевском направлении
Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают наступать на авдеевском направлении. Об этом сообщило издание РИА Новости.
По данным агентства, артиллерия и разведка 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР демонстрирует слаженную работу юго-западнее населенного пункта Авдеевка.
При обнаружении с помощью беспилотных летательных аппаратов сил противника разведка сообщает координаты расчетам артиллерии, ведущим обстрел из крупнокалиберной пушки 2А36 «Гиацинт-Б» осколочными боеприпасами.
Кроме того, уточняется, что российские военнослужащие активно продвигаются на донецком направлении. Сейчас они контролируют населенные пункты Павловка, Опытное, Майорск и другие.
Ранее сообщалось, что российские разведчики выбили украинские войска с позиций на кременском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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