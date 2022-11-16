В ДНР сообщили о продвижении российских военнослужащих на авдеевском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают наступать на авдеевском направлении. Об этом сообщило издание РИА Новости.

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По данным агентства, артиллерия и разведка 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР демонстрирует слаженную работу юго-западнее населенного пункта Авдеевка.

При обнаружении с помощью беспилотных летательных аппаратов сил противника разведка сообщает координаты расчетам артиллерии, ведущим обстрел из крупнокалиберной пушки 2А36 «Гиацинт-Б» осколочными боеприпасами.

Кроме того, уточняется, что российские военнослужащие активно продвигаются на донецком направлении. Сейчас они контролируют населенные пункты Павловка, Опытное, Майорск и другие.

Ранее сообщалось, что российские разведчики выбили украинские войска с позиций на кременском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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