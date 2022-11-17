Американский генерал Милли заявил, что ВСУ не удастся выбить российскую армию с Украины

«Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — цитирует Милли РИА Новости.

Генерал также предположил, что конфликт между Россией и Украиной может решиться зимой. Военачальник считает, что в зимний период боевые действия замедлятся, отмечает РЕН ТВ. По словам Милли, это может создать «окно» для урегулирования кризиса, пишет Газета.ру.

