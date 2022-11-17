Американский генерал Милли заявил, что ВСУ не удастся выбить российскую армию с Украины
Украинским войскам не удастся выбить российскую армию с территории Украины, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания контактной группы поддержки Украины.
«Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — цитирует Милли РИА Новости.
Генерал также предположил, что конфликт между Россией и Украиной может решиться зимой. Военачальник считает, что в зимний период боевые действия замедлятся, отмечает РЕН ТВ. По словам Милли, это может создать «окно» для урегулирования кризиса, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Байден поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей
- В США назвали Зеленского «грязным актером»
- Лидеры G20 завершили саммит заявлением о кризисе на Украине и ситуации в мире
- В Совфеде призвали заморозить активы покинувших Россию бизнесменов
- Американский генерал Милли заявил, что ВСУ не удастся выбить российскую армию с Украины
- Бывший вице-президент США Пенс не исключил собственного участия в выборах
- Кремль прокомментировал заявления Вашингтона о ракетном инциденте в Польше
- СМИ: республиканцы взяли контроль над Палатой представителей
- СМИ: банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах
- Стало известно, кому пересчитают пенсию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru