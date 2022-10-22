Минобороны РФ: Уничтожено предприятие по производству частей украинских «Нептунов» в Харькове
Воздушно-космические силы ударом по цехам оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове уничтожило производство частей для противокорабельных ракет «Нептун» Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Уточняется, что в результате удара были ликвидированы головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», изготавливавшиеся на заводе, пишет Газета.ru.
Ранее российские десантники уничтожили батальон украинской армии, укомплектованный танками из Македонии и Словении. Об этом сообщает РИА Новости.
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