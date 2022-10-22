Минобороны РФ: Уничтожено предприятие по производству частей украинских «Нептунов» в Харькове

Гладков: город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, 11 человек пострадали МО: на Николаево-Криворожском направлении ВСУ пытались прорвать оборону российских войск, но были отброшены Леонтьев: из Каховского водохранилища начали сбрасывать воду Экс-председателя КНР Ху Цзиньтао вывели с церемонии закрытия XX съезда Компартии Китая Парламент Черногории отправил в отставку глав МО и МИД