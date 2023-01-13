Сил ещё мало: В Белоруссии оценили условия наступления на Украину с территории страны
Вероятность наступления российских войск на Украину с территории Белоруссии, есть, н оне в ближайшие месяцы: пока идёт смотр сил, отметил в эфире НСН военный эксперт Александр Алесин.
Для того, чтобы региональная группировка войск (РГВ) смогла пойти в наступление на Украину с территории Белоруссии, контингент только российских войск должен составлять порядка 70 тысяч человек, также нужен большой запас боекомплектов, заявил белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН.
Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что назначение генерала армии РФ Валерия Герасимова командующим спецоперацией говорит о скором расширении масштабов СВО. При этом ранее главком российскими Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию для проверки качества боевого слаживания региональной группировки войск. Александр Алесин считает, что наступление на Украину с территории Белоруссии возможно, но для этого необходимо увеличить силы РГВ.
«Наступление возможно после сосредоточения более солидной группировки на территории Белоруссии. Если взять характер местности и степень укрепления обороны, то контингент российских войск должен быть порядка 70 тысяч. Чтобы перебросить такой контингент, требуется определенное время. Кроме того, должны быть свободные войска, которые можно было бы снять с Донбасса и из района Херсона, где существует опасность украинского контрнаступления. Пока это несколько месяцев. Только когда войска будут переброшены на территорию Белоруссии, созданы запасы горюче-смазочных материалов, боекомплектов… Тогда будет возможно такое наступление», - сказал Алесин.
Он отметил, что в настоящий момент РГВ не сможет провести наступление на Украину с территории Белоруссии. По словам Алесина, сухопутные войска Белоруссии составляют всего 11 тысяч человек, а общая численность российских военных в составе РГВ составляет девять тысяч.
«Вероятность (наступления – ред. НСН) существует, но не в данный момент. Сухопутные войска Белоруссии составляют всего 11 тысяч человек на три оперативных командования. Если "размазать" эти войска на каждое командование, то получится по три тысячи человек. Российских войск тоже недостаточно – это девять тысяч человек. Хотя сказали, что им потом подбросят 170 танков и 200 БМП. Для того, чтобы сломать оборону, которую построила Украина по украинско-белорусской границе, этого явно недостаточно. Особенно учитывая характер местности: там поймы рек, низовые болота, озера. Для наступления пригодны только узкие промежутки между озерами, болотами. И то, дороги, которые там проходили, украинская сторона заминировала, а мосты взорвала», - указал собеседник НСН.
Кроме того, эксперт допустил, что Россия может начать наносить удары по военным целям на Украине с территории Белоруссии.
«Учитывая, что дальность оперативно-тактических комплексов «Искандер» составляет до 500 километров, вполне возможно, что по очень важным объектам на территории Украины могут наноситься удары с территории Белоруссии. Кроме того, Белоруссия получила от России ЗРК С-400, она может контролировать воздушное пространство Украины при помощи этих средств», - подчеркнул он.
Также Алесин предположил, что недавний приезд главкома российских Сухопутных войск Олега Салюкова на территорию Белоруссии был информационной атакой на украинское руководство. По его словам, после известий о приезде Салюкова, украинское командование перебросило часть резервов с важных направлений на границу Украины и Белоруссии.
«Приезд Олега Салюкова – это своего рода информационная атака на украинское руководство. Есть данные, что они начали перебрасывать часть резервов на границу Украины и Белоруссии. То есть, столь нужные и важные резервы, которые сейчас необходимы в районе Соледара и Артемовска. Сам факт визита Салюкова в Белоруссию заставил Украину перенаправить часть резервов на границу. Кроме того, очевидно, он хотел ознакомиться с подготовкой, со степенью боеготовности контингента на территории Белоруссии», - резюмировал эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявлял, что государство не собирается участвовать в специальной военной операции России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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