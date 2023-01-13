Сил ещё мало: В Белоруссии оценили условия наступления на Украину с территории страны

Накануне лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что назначение генерала армии РФ Валерия Герасимова командующим спецоперацией говорит о скором расширении масштабов СВО. При этом ранее главком российскими Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию для проверки качества боевого слаживания региональной группировки войск. Александр Алесин считает, что наступление на Украину с территории Белоруссии возможно, но для этого необходимо увеличить силы РГВ.

«Наступление возможно после сосредоточения более солидной группировки на территории Белоруссии. Если взять характер местности и степень укрепления обороны, то контингент российских войск должен быть порядка 70 тысяч. Чтобы перебросить такой контингент, требуется определенное время. Кроме того, должны быть свободные войска, которые можно было бы снять с Донбасса и из района Херсона, где существует опасность украинского контрнаступления. Пока это несколько месяцев. Только когда войска будут переброшены на территорию Белоруссии, созданы запасы горюче-смазочных материалов, боекомплектов… Тогда будет возможно такое наступление», - сказал Алесин.

Он отметил, что в настоящий момент РГВ не сможет провести наступление на Украину с территории Белоруссии. По словам Алесина, сухопутные войска Белоруссии составляют всего 11 тысяч человек, а общая численность российских военных в составе РГВ составляет девять тысяч.