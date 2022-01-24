Дзюба проигнорировал встречу Карпина с футболистами «Зенита»
Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин провел встречу с игроками «Зенита», сообщает телеканал «360».
Ее пропустил нападающий команды Артем Дзюба. Беседа Карпина с футболистами проходила во время сборов команды. Главный тренер разговаривал с защитником Данилой Круговым, а также полузащитниками Андреем Мостовым, Алексеем Суторминым, Александром Ерохиным и Далером Кузяевым, сообщает «Чемпионат».
Последний раз Дзюба выступал в составе сборной летом 2021 года во время чемпионата Европы по футболу.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что информация об отказе Артём Дзюбы продлевать контракт с командой не соответствует действительности.
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