Дзюба проигнорировал встречу Карпина с футболистами «Зенита»

Ее пропустил нападающий команды Артем Дзюба. Беседа Карпина с футболистами проходила во время сборов команды. Главный тренер разговаривал с защитником Данилой Круговым, а также полузащитниками Андреем Мостовым, Алексеем Суторминым, Александром Ерохиным и Далером Кузяевым, сообщает «Чемпионат».

Последний раз Дзюба выступал в составе сборной летом 2021 года во время чемпионата Европы по футболу.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что информация об отказе Артём Дзюбы продлевать контракт с командой не соответствует действительности.

