Булыкин предупредил о «противостоянии» фанатов из-за введения Fan-ID

Введение паспорта болельщика (Fan ID) для допуска на спортивные соревнования может вызвать негативную реакцию и противостояние со стороны болельщиков. Таким предупреждением выступил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

При этом он отметил, что функционирование системы Fan-ID в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России и на европейском первенстве 2020, проведённом в нынешнем году, в принципе не вызывало нареканий.

«Все это делали за пять минут. Единственное, как к этому относятся болельщики, если они будут против, то здесь возможно большое противостояние», - заявил Булыкин в эфире «Радио 1».

В России предрекли протесты футбольных фанатов из-за Fan ID

По оценке эксперта, россияне, в принципе, уже привыкли к цифровизации, поэтому с оформлением Fan-ID простыми гражданами проблем возникнуть не должно. Однако фанаты – это единая армия, которая сама будет решать, нужен ли им такой сервис, пояснил Булыкин.

Ранее движение фанатов «Зенита» заявило, что решило отказаться от оформления Fan ID. Сегодня Совет Федерации одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика для доступа на соревнования. Оформить его можно будет на портале госуслуг.

В документе прописаны основания для отказа в этом или замораживания действующего Fan ID. Имеется в виду наличие данных о том, что болельщик или участник соревнований ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ. Обжаловать отказ можно будет в судебном порядке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболФутбольные ФанатыПаспорт Болельщика
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