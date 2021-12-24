Булыкин предупредил о «противостоянии» фанатов из-за введения Fan-ID

Введение паспорта болельщика (Fan ID) для допуска на спортивные соревнования может вызвать негативную реакцию и противостояние со стороны болельщиков. Таким предупреждением выступил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

При этом он отметил, что функционирование системы Fan-ID в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России и на европейском первенстве 2020, проведённом в нынешнем году, в принципе не вызывало нареканий.

«Все это делали за пять минут. Единственное, как к этому относятся болельщики, если они будут против, то здесь возможно большое противостояние», - заявил Булыкин в эфире «Радио 1».