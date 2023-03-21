Малкин занял 44-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский хоккеист, нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» 36-летний Евгений Малкин поднялся в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ на 44-е место. Соответствующая статистика размещена на портале Quant Hockey.

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В ходе встречи с командой «Оттава Сенаторс» (2:1) Малкин набрал 1219-е очко (468 голов и 751 передача) в 1051-м матче в лиге, что позволило ему сравняться по этому показателю с десятикратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Канадиенс» Жаном Беливо. Канадский хоккеист смог добиться этого показателя за 1125 игр.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин стал лучшим в НХЛ по количеству голов, забитых на выезде.

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