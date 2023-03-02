Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над командой «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Отмечается, что матч состоялся в Филадельфии и завершился в пользу гостей в овертайме со счетом 3:2. Победный гол забил российский нападающий Владимир Тарасенко, также заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер и Мика Зибанежад. В команде «Филадельфия Флайерс» отличились Скотт Лотон и Оуэн Типпетт.
Отмечается, что российский хоккеист перешел в «Рейнджерс» по обмену из «Сент-Луис Блюс», где выступал с 2013 года и выиграл Кубок Стэнли в 2019 году, в начале февраля. В составе новой команды он провел уже десять матчей, на его счету три шайбы.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах. Об этом сообщило агентство НСН.
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