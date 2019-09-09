Подопечные Черчесова сыграют с командой Казахстана в красной форме

Ранее капитан сборной России по футболу Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в отборочном матче к чемпионату Европы — 2020 с Казахстаном. Об этом он попросил любителей футбола на своей странице в Instagram, отмечает RT.

Напомним, после пяти игр наша национальная команда, набрав 12 очков, занимает в группе I второе место. Подопечные Станислава Черчесова уступают тольк бельгийцам, отставая от них на три балла. Сборная Казахстана расположилась на третьей строчке, имея в активе 7 очков.

Ранее сборная Россия выиграла матч с Шотландией с разницей в один гол. Игра завершилась со счетом 2:1

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, каким образом российской команде удалось одержать победу над шотландскими соперниками.



