Подопечные Черчесова сыграют с командой Казахстана в красной форме
Футболисты сборной России в поединке против команды Казахстана выйдут на газон в красной форме. Об этом сообщается в микроблоге российской команды в Twitter. Сегодня подопечные Станислава Черчесова проведут матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Игра начнётся в 21:45 по московскому времени.
Ранее капитан сборной России по футболу Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в отборочном матче к чемпионату Европы — 2020 с Казахстаном. Об этом он попросил любителей футбола на своей странице в Instagram, отмечает RT.
Напомним, после пяти игр наша национальная команда, набрав 12 очков, занимает в группе I второе место. Подопечные Станислава Черчесова уступают тольк бельгийцам, отставая от них на три балла. Сборная Казахстана расположилась на третьей строчке, имея в активе 7 очков.
Ранее сборная Россия выиграла матч с Шотландией с разницей в один гол. Игра завершилась со счетом 2:1
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, каким образом российской команде удалось одержать победу над шотландскими соперниками.
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