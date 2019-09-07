Ветеран «Спартака» раскрыл секрет победы сборной России над Шотландией

Россия выиграла матч с Шотландией с разницей в один гол. Матч завершен со счетом 1:2.

Счет был открыт шотландцами, мяч в ворота россиян направил Джон Макгинн на 11-й минуте. Сравнял счет Артем Дэюба под конец первого тайма на 40-й минуте.

Во втором тайме отличился защитник сборной России Стефен О'Доннелл. Он забил мяч противнику на 59 минуте.

Как отмечает Матч ТВ, если российская сборная обыграет Казахстан 9 сентября, то она фактически гарантирует себе место на ЧЕ-2020.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, каким образом российской команде удалось одержать победу над шотландскими соперниками.

«Команды, которые сейчас играют в премьер-лиге, набрали физическую форму. Все-таки прошли шесть туров, предсезонные сборы. Наши ребята выступили достойно. Честно говоря, имели по многим футбольным компонентам преимущество. Выиграли за счет самоотдачи, характера и мастерства хватило. Это раз.

Второе. Чуда никакого нет, наши серьезно подошли к игре, и Шотландия не такая уж футбольная держава, чтобы ее опасаться, хотя играть с ней, конечно, сложно, говорить нечего. Они проповедуют британский футбол. Шотландия всегда отличалась своим характером, боевитостью. Вчера они в первом тайме это продемонстрировали, но на большее их не хватило – это их проблемы», - отметил эксперт.