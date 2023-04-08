Жизнь за Россию. Страна прощается с военкором Владленом Татарским

После убийства российского военкора Владлена Татарского в России возникла новая легенда, считают его друзья и соратники.

На Троекуровском кладбище Москвы началась церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым), который погиб в результате взрыва 2 апреля в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В траурный зал вошел почетный караул, передают «Известия».

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СМИ сообщают, что пришедший на церемонию основатель частной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин передал от «музыкантов» кувалду. Она лежит у гроба журналиста. Здесь же - боевые награды и указ президента РФ Владимира Путина о посмертном награждении военкора орденом Мужества.

По мнению военного эксперта Даниила Безсонова, который также участвует в церемонии, Владлен Татарский является одним из основных идеологов спецоперации на Украине. Об этом Безсонов заявил в разговоре с Ruptly.

«Жизнерадостный человек с хорошим чувством юмора, который искренне любил Россию, неоднократно в своих видео говорил, что он за Россию готов отдать жизнь», — цитирует RT Безсонова.

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Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал Татарского героем, жизнь которого станет примером для молодых россиян.

«Мы сегодня провожаем в последний путь настоящего парня, настоящего сына великой России, который отдал жизнь за будущее своей страны. <...> Он всегда жил по правде, говорил то, что думает и его жизнь была яркой, правдивой. Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию, которые плечом к плечу встают <...> за то, чтобы террористическая нечисть и мразь никогда более не топтала нашу землю», — заявил политик.

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После убийства военкора Татарского власти Украины будут и дальше организовывать теракты на территории России, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Государству надо иметь в виду, что подобное может быть и по отношению к другим лицам, которые занимаются подобной профессиональной деятельностью. Для этого у нас существуют ФСБ, правоохранительные органы. Сами люди, работающие в этой сфере, тоже должны понимать, что подобное возможно. Соблюдение определенных мер безопасности в любой ситуации не помешает. Хотя, конечно, у нас часто бывает так, что понимаем, но относимся не очень серьезно. Это уже второй террористический акт, он заставит многих задуматься», — заявил сенатор от Крыма.

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Друг погибшего, музыкант Аким Апачев считает, что убив Владлена Татарского противники России создали новую легенду.

«Да, они его убили, но тем самым они родили легенду, и теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем. Если раньше у кого-то ещё были какие-то иллюзии, теперь этих иллюзий нет. Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом», - цитирует Апачева РИА Новости.

Ранее Евгений Пригожин посмертно поблагодарил военкора Владлена Татарского от себя и своих бойцов, который сделал «многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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