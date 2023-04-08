Жизнь за Россию. Страна прощается с военкором Владленом Татарским

СМИ сообщают, что пришедший на церемонию основатель частной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин передал от «музыкантов» кувалду. Она лежит у гроба журналиста. Здесь же - боевые награды и указ президента РФ Владимира Путина о посмертном награждении военкора орденом Мужества.

По мнению военного эксперта Даниила Безсонова, который также участвует в церемонии, Владлен Татарский является одним из основных идеологов спецоперации на Украине. Об этом Безсонов заявил в разговоре с Ruptly.

«Жизнерадостный человек с хорошим чувством юмора, который искренне любил Россию, неоднократно в своих видео говорил, что он за Россию готов отдать жизнь», — цитирует RT Безсонова.